RÃ©union des ministres africains du commerce Ã  Accra : vision commune pour une intÃ©gration rÃ©gionale

En ratifiant officiellement l’accord d’adhésion à la zone de libre-échange continentale africaine, lors de la réunion des ministres africains du commerce qui s’est tenue à Accra, capitale du Ghana, l’Algérie exprime ainsi sa détermination à contribuer au développement des échanges commerciaux entre les pays africains.

Aussi, la démarche de notre pays qui sera matérialisée à travers l’élaboration d’une stratégie nationale dédiée à l’intégration intra-africaine, s’inscrit en droite ligne avec les objectifs de diversification économique et de promotion du commerce extérieur soulignés dans la vision des pouvoirs publics. Aussi, la réunion d’Accra devait mettre l’accent sur les obstacles susceptibles d’entraver le commerce intra-africain suite à l'activation de la ZLECAf, notamment en ce qui concerne les restrictions douanières sachant que les Etats adhérents à cette zone bénéficieront de l’élimination progressive des barrières tarifaires sur une période de cinq ans après son entrée en vigueur, prévue en juillet 2020. A ce titre, les ministres africains du commerce se sont entendus sur la nécessité de mettre en place les conditions et instruments nécessaires à la facilitation de la circulation des biens et marchandises, à travers le lancement de plateformes logistiques adéquates.

D’autres aspects techniques abordés à cette occasion, notamment les problématiques inhérentes aux règles d'origine régissant la classification des produits, à la concurrence, à l'investissement et à la propriété intellectuelle ont été à l’ordre du jour de cette réunion. Il y a lieu de rappeler que le forum de la ZLECAf qui s’est tenu à Lagos (Nigeria), le 6 décembre 2019, a souligné la nécessité de régler les questions liées aux règles d’origine, aux Obstacles techniques au commerce (OTC), aux normes et mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), ainsi qu’aux règlements techniques et d’évaluation de la conformité, car si elles ne sont pas bien traitées, elle deviendront forcément des obstacles au commerce. Le forum a également plaidé pour la mise en place d’un cadre institutionnel pour traiter toutes ces questions. Aussi, «l’une des principales responsabilités de l’institution consiste à mettre en place un mécanisme de vérification des certificats d’évaluation de la conformité et des certificats de règles d’origine», avaient souligné les participants au forum. Ces derniers ont convenu également «que la prise de conscience et la sensibilisation devront se poursuivre, en mettant l’accent sur le commerce informel des jeunes et des femmes, présentant les avantages de la ZLECAf».

Par la même occasion, «d’autres questions notamment comme celles concernant les systèmes de paiement intra-africains et le partage d’informations sur les moyens à mettre en place pour stimuler le commerce et l’investissement intra-africains ont été discutées». Dans le même contexte, des études de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique ont montré que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) a le potentiel d’augmenter le commerce intra-africain de 15 à 25%, en comparaison avec un scénario sans ZLECAf. La même source indique que le commerce intra-africain est actuellement limité en raison du déficit en infrastructures qui constitue encore «un frein pour la facilitation du commerce intra-régional». Un défi majeur que les dirigeants africains devront relever «sur le court terme». Selon ces études, des solutions «réalistes» s’imposent pour faire face aux éventuelles contraintes au commerce intra-africain, en particulier en ce qui concerne la faiblesse des infrastructures transnationales au demeurant vitales pour les échanges commerciaux entre pays du continent.

Dans le même ordre d’idées, les experts africains ont mis en avant l’importance d’une vision commune dédiée au développement du commerce au niveau du continent. Selon de récentes analyses, les échanges entre pays africains demeurent à un niveau relativement modeste en dépit d’une progression appréciable et devraient atteindre une hausse de 60% d’ici 2022.

D. Akila