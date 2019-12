La prÃ©sidente de lâ€™Association des personnes atteintes dâ€™Alzheimer, de parkinson et des maladies apparentÃ©es : Â«Garder une vie relationnelle et Ã©viter lâ€™isolement socialÂ»

Entretien réalisé par Samia. D

Les maladies neurodégénératives évoluent en Algérie et de par le monde Mme Dalila Abdelli, présidente de l’Association des personnes atteintes d’Alzheimer, de Parkinson et leurs maladie apparentées «Matensanish», revient dans cet entretien que nous vous livrons sur la problématique de la prise en charge.

El Moudjahid : Le nombre de personnes atteintes d’Alzheimer augmente en Algérie, appelée dans les années à venir à faire face au vieillissement de sa population, selon les prévisions des spécialistes. Avez-vous des chiffres concernant la prévalence de cette maladie ?



Mme Dalila Abdelli : Permettez-moi, d’abord, de vous informer que notre association nommée «Matensanish» est une association nationale pour personnes atteintes de maladies d’Alzheimer, de Parkinson et maladies apparentées. Des maladies neurodégénératives graves, orphelines de santé dans notre pays, et attribuées, à tort, aux personnes âgées puisqu’elles touchent une population de plus en plus jeune dans le monde. La maladie de Parkinson résulte de la mort progressive de cellules nerveuses à dopamine, impliquées dans le contrôle des mouvements. Elle se manifeste par des tremblements au repos, une rigidité, une lenteur dans les mouvements, des douleurs musculaires invalidantes, de troubles digestifs, de troubles du sommeil, de dépression et bien d’autres symptômes. La maladie d’Alzheimer se manifeste, quant à elle, par des troubles de mémoire, une désorientation spatiale, de la dépression, des troubles mentaux et cognitifs. Il n’existe pas de traitement curatif, mais seulement des médicaments permettant d’atténuer certains symptômes. De nombreuses études scientifiques en cours promettent d’apporter un ralentissement à la dégénérescence neuronale, causée par ces maladies. Les chiffres parlent de 200.000 cas d’Alzheimer dans notre pays et de 70.000 cas de Parkinson. Quant à leurs maladies apparentées, c'est-à-dire des maladies qui ont des symptômes communs à ceux de Parkinson ou Alzheimer, mais dont l’origine et le traitement sont différents, telles que la paralysie supranucléaire progressive, la démence à corps de Lewy, la démence vasculaire, la dégénérescence fronto-temprorale, etc, nous ne leur connaissons aucun chiffre, puisqu’elles sont régulièrement confondues avec les deux principales pathologies.



Votre association s’occupe des personnes touchées par l’Alzheimer, le Parkinson et les maladies apparentées. Pouvez-vous nous parler des objectifs à l’origine de la création de l’association que vous représentez et est-ce que vous êtes les seuls à activer sur le terrain ciblant cette catégorie de malades ?



Notre association nationale, l’unique pour le moment, est née suite à un besoin énorme et presque vital de prise en charge pluridisciplinaire, à un manque d’informations symptomatiques de ces maladies et de leur évolution, à la peine des aidants familiaux qui, souvent, la vivent en silence et dans l’isolement social le plus absolu. Ayant moi-même une maman souffrant de l’Alzheimer, je peux certifier qu’un simple traitement médicamenteux, prescrit par le médecin traitant, ne peut suffire à soulager les souffrances des malades et leurs proches pour lesquels, malheureusement, il représente, pour le moment, l’unique alternative qui s’offre à eux. L’errance avant d’établir un diagnostique pour le malade de Parkinson dure souvent plusieurs années. Les troubles du comportement chez les malades Alzheimer mettent en ruine les plus solides des esprits, s’abattant tel un tsunami sur nos foyers, semant, ainsi, déprime et épuisement psychologique et physique de l’aidant principal. Comment adopter les bons gestes et y faire face ? quel régime alimentaire favoriser ? Comment libérer la parole des aidants ? comment échanger ses expériences ? Autant de questionnements que les familles des malades se posent. C’est ainsi qu’un groupe spécialisé sur les réseaux sociaux s’est imposé de lui-même pour servir de plateforme à tous ces besoins et interrogations. Il compte, à ce jour, plus de 1.200 adhérents ; malades, proches de malades, médecins de toutes les wilayas du pays, et notre page associée compte plus de 6.300 abonnés : des conseils alimentaires y sont postés, les symptômes de ces pathologies, les dernières études et recherches scientifiques, des encouragements et des échanges de toutes sortes. De là, l’idée de créer une association est née, et la voilà agréée depuis 2 mois et demi par l’Etat, enregistrée sous le numéro 114 /19 et dont le siège se situe à Blida.



Ce genre de maladies, il faut l’admettre, sont handicapantes de par leurs conséquences lourdes, en l’absence d’un médicament capable de les guérir puisque le traitement pour le moment ne fait, en fait, que ralentir les symptômes. Parlez-nous de la prise en charge de cette maladie, à la faveur de votre expérience...

De par la dissemblance symptomatique des deux pathologies, leur prise en charge est d’autant différente. Le malade d’Alzheimer perd rapidement ses facultés mentales et cognitives, contrairement au malade de Parkinson qui en jouit pendant très longtemps.

Le premier a besoin d’une assistance en permanence, l’aidant principal vit sous l’ombre de son proche : le protège de lui-même des dangers domestiques et étrangers qui peuvent le guetter, l’entoure d’affection, le rassure, le nourrit, le fait sortir, s’occupe de ses autres pathologies (telles que le diabète, l’hypertension, l’arthrose etc.) de son hygiène corporelle, lui fait faire des exercices de mémoire et fait face à la plus difficile des manifestations de la maladie qu’est : les troubles du comportement. Eviter de contredire, avoir le bon mot, le bon geste et la patience sont les meilleurs moyens pour parvenir à se préserver des débordements et des surmenages psychique et physique. Ce n’est malheureusement pas le cas dans la réalité; les pages des réseaux sociaux regorgent de drames sociaux et familiaux.

Il faut signaler également que la prise en charge de Parkinson doit être pluridisciplinaire car le traitement médicamenteux ne suffit pas pour soulager les symptômes. La kinésithérapie, l'orthophonie, l’ergothérapie, l’activité physique et le soutien psychologique permettent, respectivement, de travailler sur les mouvements volontaires, les troubles de l'élocution et de la déglutition, de créer un environnement pour maintenir l’autonomie et réduire les risques de chute, de garder une vie relationnelle, d’éviter l’isolement social et de soulager les épisodes dépressifs fréquents chez le malade de Parkinson. Ceci reste un programme difficile à mettre en œuvre, quand on est seul ou même accompagné par ses proches, et coûte très cher, puisqu’aucune aide ou prise en charge par l’Etat n’est préconisée. Nous en avons fait les objectifs principaux de notre association. un travail qu’on espère réaliser le plutôt possible avec d’autres intervenants et différents organisme, à l’instar de la santé, la solidarité et la jeunesse et des sports.



La prise en charge de ces malades est souvent difficile pour la famille d’autant plus que les avoir sous l’œil tout le temps est loin d’être une chose facile, d’où l’intérêt des centres adaptés à cette pathologie, accompagnée de troubles de comportement. Existe-t-il ce genre de structures en Algérie et si c’est le cas, y’en a-t-il suffisamment pour répondre à toute la demande, sachant aujourd’hui qu’en plus du vieillissement, d’autres facteurs de risque, comme l’hérédité, le diabète ou même un mauvais cholestérol, sont à même de constituer une menace sérieuse ?

Pour le cas de la maladie d’Alzheimer en phase des troubles du comportement, aucun centre spécialisé n’existe en Algérie pour soulager malades et familles. Les proches ont alors souvent recours aux neuroleptiques non dénués d’effets secondaires pouvant même accélérer l’évolution selon certains spécialistes. A ma connaissance, le centre de mémoire au CHU de Bab El Oued prend en charge, une fois par semaine, les malades en phase débutante pour des exercices de mémoire, une fréquence qui reste insuffisante pour espérer retarder l’évolution de cette terrible pathologie. Les familles, sans aucune aide, se retrouvent en désespoir total.

La sonnette d’alarme doit en urgence être tirée pour attirer l’attention des autorités compétentes ; solidarité et santé, afin de se pencher sur les demandes des aidants et en faire de l’Alzheimer et de Parkinson un problème de santé publique.



Est-ce que le traitement est disponible chez-nous et est-il remboursable ?

Les traitements médicamenteux pour les maladies d’Alzheimer et Parkinson sont presque tous des génériques et remboursables à ma connaissance, malgré quelques ruptures de temps à autre. Le traitement chirurgical dans le cas de Parkinson, qu’on appelle la stimulation cérébrale profonde, est une opération prescrite chez quelques Parkinsoniens sélectionnés sur la base de certains critères, entre autres, quand le traitement n’a plus d’effet. Elle consiste à implanter des électrodes dans un endroit précis du cerveau, mais reste très peu pratiquée dans les services neurochirurgicaux de nos CHU, par manque de moyens et la demande qui dépasse largement l’offre. Nos concitoyens se retournent, ainsi, vers le tourisme hospitalier en Turquie et payent des sommes colossales pouvant aller jusqu’à 6 millions de dinars pour cette neurostimulation, où elle est peut-être proposée à tort à tous les malades de Parkinson. Il faut rappeler que la neurostimulation cérébrale profonde est une technique inventée par l’éminent spécialiste et chercheur sur la maladie de Parkinson, reconnu à l’échelle internationale, le Dr Franco-Algérien Alim-Louis Benabid, qui consiste à implanter des électrodes dans une zone précise du cerveau liées à une pile placée sous la peau ayant une durée de 3 ou 5 ans. Le malade n’est pas pour autant dispensé de la prise médicamenteuse, mais est réduite et adaptée à son état. Un suivi est aussi nécessaire pour le réglage selon la progression. Une chose importante dont devrait prendre conscience chaque malade de Parkinson candidat à cette technique est que son taux de réussite n’est pas de 100% et les complications qui peuvent s'en suivre ne sont pas toujours négligeables.



Qu’est-ce que vous préconisez en tant qu’association pour aider les malades à vivre avec leur problème de santé ?

Nous avons plusieurs missions que nous espérons atteindre, de concert avec les ministères de la santé, de la solidarité et les différents organismes à objectifs similaires. Je cite, en premier lieu, la sensibilisation et l’information du grand public, les proches et malades, car, aujourd’hui, le Parkinson, par exemple, est méconnu et beaucoup l’associent à de simples tremblements. La vulgarisation vise à mettre à la lumière du jour les souffrances des malades et leurs proches, souvent vécues dans le noir de l’ombre, faire changer le regard de l’autre et l’aider à accepter sa différence et porter un regard bienveillant sur le malade d’Alzheimer. Nous insistons également sur l’importance de former et d’apprendre aux aidants comment soutenir un proche en situation de dépendance tout en se préservant du surmenage psychique et physique, les initier aux symptômes et l’évolution de la maladie et les former à avoir le comportement adéquat dans les situations délicates. L’autre volet consiste en la programmation des séances d’activités physiques et manuelles, des ateliers de mémoire et groupes de paroles au profit des malades de même catégorie, considérés comme une occasion pour leur éviter l’isolement social et l’échange des expériences et des vécus.



Un dernier mot pour les familles des malades...

Les maladies de Parkinson, d'Alzheimer et leurs maladies apparentées sont lourdes et handicapantes, des prises en charge pluridisciplinaires s’avèrent plus que nécessaires pour une meilleure qualité de vie de nos malades et leurs aidants principaux. les ministères de la santé et de la solidarité doivent, pour cela, impérativement s’y impliquer.

Notre association projette inchallah d’élaborer des livrets utiles, destinés à informer le grand public sur les symptômes de ces pathologies, conseils alimentaires et des méthodes efficaces pour faire face aux troubles du comportement chez le malade d’Alzheimer. Nous invitons nos concitoyens à adhérer à notre association à but humanitaire, dans l'espoir de soulager les souffrances.

S. D.



