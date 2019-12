OpÃ©ra dâ€™Alger Boualem-Bessaih : Un riche programme pour tous les goÃ»ts

Pour la deuxième quinzaine du mois en cours, la direction de l’opéra d’Alger Boualem-Bessaih a tracé un programme très varié qui sera étendu jusqu’au 27 décembre prochain, a-t-on appris de la direction de la communication de l’Opéra d’Alger. Concert symphonique, rencontres culturelles, des soirées chaâbi et hommages, des soirées pour tous les goûts. Ce programme, qui débutera le 19 décembre de l’année en cours, sera ouvert par le maestro Amine Kouider qui animera une grande soirée baptisée «la Symphonie des Symphonies» avec l’Orchestre Symphonique de l’Opéra d’Alger au bonheur des amoureux de la musique universelle. Le Café de l’Opéra revient avec ses rencontres, le 21 décembre, avec AbdelhafidHamdi qui animera une rencontre sous le thème «Aiyai Chant de l’Ouvert». Les dates des 24 et 25 décembre seront réservées pour les passionnés de la musique chaâbi, d’ailleurs, la soirée du 24 sera animée par Mourad Djaâfri, Nassim Bour et Anouar Tassabest et celle du 25, Nacereddine Galiz, Anbar Hamza et walid Itwil seront à la tête de l’affiche. Par ailleurs, il y a lieu de noter la date du 27 décembre sera consacrée pour une grande soirée à la mémoire de la diva de la chanson algéroise Fadela Dziria. De grands noms se réuniront lors de cette soirée pour rendre hommage à cette grande diva. Seront présentes Nardjess, Nadia Benyoucef, Lamia Maâdini, Hasna Hini et Imène Sahir qui interpréteront des titres du répertoire de Fadela Dziria, avec la participation de la conteuse Sihem Arafa Kennouche, le ballet de l’opéra d’Alger qui seront accompagnés par l’orchestre de la Fondation Cheikh Abdelkrim-Dali et ce, sous la baguette de Naguib Kateb. Enfin, la soirée du dernier jour de l’année verra la représentation de Funky, une production artistique qui égayera surement cette fin 2019.

Sihem Oubraham