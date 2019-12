Lutte contre le trafic des biens culturels : Un atelier sur la convention de lâ€™UNESCO Ã  Alger

Un atelier de renforcement de la mise en œuvre de la convention de l'Unesco de 1970 sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels a été organisé, hier à Alger, par le ministère de la Culture et le bureau régional de l'institution onusienne.

Cet atelier vise principalement à sensibiliser les participants au cadre normatif mis en place par l'Unesco pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels, principalement les mécanismes mis en place par les forces de l'ordre, et à mettre en conformité la législation interne avec les conventions et orientations internationales afférentes. Dans un message lu par son chef de cabinet, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, a salué «les efforts déployés par la communauté internationale et l'Unesco pour l'ensemble des actions menées (...) en matière de lutte contre le trafic de biens culturels».

Le ministre a également relevé le «caractère menaçant» de ce trafic «au vu de ses ramifications avec le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent», en plus de la menace que «constituent les réseaux transfrontaliers» du commerce illicite de biens culturels.

L'expert Unesco, Daoud Bouledroua, membre du secrétariat de la convention a exposé aux participants les différents mécanismes de cet accord dont les mesures préventives, la coopération internationale, et les procédure de restitution.

Des cadres du ministère de la Culture en charge des biens culturels, des directeurs de centres de recherches et parcs culturels ainsi que des représentants des forces de l'ordre prennent part à cet atelier auquel participent des experts tunisiens, libyens et algériens dans la perspective d'uniformiser les pratiques dans les trois pays maghrébins.

Ratifiée par l'Algérie en 1974, la convention de l'Unesco oblige les Etats parties (125 à ce jour) à adopter des mesures de protection sur leurs territoires, à contrôler la circulation des biens culturels et à restituer les biens volés.

En Algérie pas moins de 40.000 biens culturels, principalement des objets d'arts, des pièces de monnaie et des manuscrits, ont été récupérés ces dernières années, selon les données fournies le ministère de la Culture. L'atelier se poursuit jusqu'au 18 décembre.