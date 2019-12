Grand angle : RÃ©elle sommation ou coup de bluff diplomatique ?

Les relations entre Ankara et Washington sont devenues exécrables. Après la crise des missiles russes S-400, dont l’achat par la Turquie a soulevé un tollé parmi ses alliés de l’Otan et particulièrement les Etats- Unis, la guerre des mots s’est amplifiée entre les deux capitales suite au vote du Congrès américain en faveur de la reconnaissance du génocide arménien de 1915 par les troupes ottomanes. Adoptant un air plus menaçant, le président Recep Tayyip Erdogan a menacé, ce week-end, de fermer deux bases militaires stratégiques utilisées par les Etats-Unis en Turquie. «Si cela est nécessaire, nous pourrons fermer Incirlik et nous pourrons fermer Kürecik», les noms de ces deux bases, a déclaré M. Erdogan. La fermeture de ces bases est quasi systématiquement évoquée en Turquie à chaque pic de tensions diplomatiques entre Ankara et Washington.

Située dans le sud de la Turquie, la base aérienne d'Incirlik est utilisée par l'aviation américaine dans le cadre de la lutte contre le groupe Daech en Syrie. La base de Kürecik, dans le sud-est du pays, accueille une importante station radar de l'Otan. Cette semaine, le chef de la diplomatie turque avait déjà évoqué le statut de ces deux installations, indiquant que leur fermeture pourrait être mise sur la table en réaction à d'éventuelles sanctions américaines contre la Turquie. Celle-ci est, en effet, exposée à des mesures punitives de Washington pour avoir acheté des systèmes de défense russe S-400, en dépit des mises en garde américaines. Un dossier qui pourri depuis un certain temps le rapprochement entre les deux pays. Mercredi dernier, la commission des Affaires étrangères du Sénat américain a adopté une proposition de loi soutenue par les démocrates comme par les républicains qui prévoit des sanctions draconiennes contre la Turquie et ses dirigeants en lien avec les S-400 et l'offensive en Syrie qui a dégradé davantage le climat entre Ankara et Washington. Autres griefs retenus par les Etats-unis, l’accord conclu par Erdogan avec Vladimir poutine qui prévoit des patrouilles communes le long de la frontière avec la Turquie et signe la fin de l’appui américain dans le nord-est de la Syrie à majorité kurde. Cet accord qui diminue considérablement le rôle américain dans la région a été perçu par la Maison Blanche comme un coup de poignard dans le dos. L’accord signe la fin de l’intervention américaine dans le dossier syrien, déjà symbolisée par le retrait de l’essentiel de ses forces spéciales, et la reprise en main par la Russie et par la Syrie de cette région à majorité kurde, où une expérience inédite d’autonomie avait été entamée avec succès en 2013. Reste à savoir maintenant si la déclaration du président turc est une réelle sommation ou un simple coup de bluff diplomatique ?

M. T.