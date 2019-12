Loi sur la citoyennetÃ© en Inde : Les manifestations se propagent

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, est confronté hier à la propagation à des campus universitaires des manifestations contre une loi sur la citoyenneté jugée discriminatoire à l'encontre des musulmans, donnant lieu à de violents heurts à New Delhi. Surtout concentrées dans le nord-est de l'Inde ces derniers jours, entraînant la mort de six personnes, les manifestations se sont étendues, dimanche soir, à plusieurs campus du pays, en réaction aux violences plus tôt dans la journée au sein de l'université Jamia Millia Islamia de la capitale. Manifestants et policiers se sont affrontés à l'intérieur et autour de cette université qui compte parmi les plus prestigieuses du pays, à la population étudiante majoritairement musulmane mais aux élèves de toutes les confessions et origines. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes et chargé la foule à coups de bâtons, tandis que les manifestants sont accusés d'avoir incendié quatre bus et deux véhicules de police.