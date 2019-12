Judo / World Masters 2019 de Qingdao : L'AlgÃ©rie termine 35e

La sélection algérienne (messieurs/dames) de judo a pris la 35e place au World Masters 2019 de Qingdao, clôturé samedi soir en Chine, sur un total de 67 pays participants. Représentée par Fethi Nourine (-73 kg) et Abderrahmane Benamadi (-90 kg) chez les messieurs, ainsi que Kaouthar Ouallal (-78 kg) chez les dames, l'Algérie a obtenu ce classement essentiellement grâce au parcours de Benamadi qui, après avoir été exempté du premier tour, a dominé l'Hongrois Krisztian Toth, avant d'échouer contre le Tadjik Ustopiriyon Komronshokh.

De leur côté, Nourine et Ouallal ont été éliminés dès leur premier combat, respectivement par le Suédois Tommy Macias et la Sud-coréenne Lee Jeongyun.

Même si elle n'a pas décroché de médaille dans ce tournoi, la sélection algérienne est sortie avec la satisfaction d'avoir terminé comme première nation africaine, devant l'Egypte, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Maroc, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Tunisie.

Sans surprise, le tournoi a été remporté par le Japon (5 or, 2 argent, 5 bronze), devant les Pays-Bas (3 or, 1 argent, 1 bronze) et la France (1 or, 3 argent et 3 bronze). Au total, 446 judokas (228 messieurs et 218 dames), représentant 67 pays, ont pris part à ce tournoi, disputé vendredi et samedi en Chine.