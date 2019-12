Olympisme : Mohamed Yamani annonce son retrait du mouvement sportif Ã  81 ans

Le directeur du musée olympique d'Alger Mohamed Yamani, dont le contrat à la tête de la structure prendra fin le 2 janvier prochain, a annoncé son retrait du mouvement sportif national à 81 ans, après la décision du Comité olympique et sportif algérien (COA) de ne pas renouveler leur coopération.

«Consécutivement à la décision du COA de mettre fin à mes fonctions en tant que directeur du musée olympique, je fais le choix de me retirer définitivement du mouvement sportif national, avec la satisfaction morale du devoir accompli», a écrit l'ancien gymnaste sur sa page facebook.

En date du 9 décembre courant, le COA a instruit Yamani que sa mission à la tête du musée olympique d'Alger prendra fin le 2 janvier 2020, «en vertu de l'article 6 du contrat» qui liait les deux parties depuis le 28 avril 2013.

Le premier athlète à avoir représenté les couleurs de l'Algérie indépendante à des Olympiades d'été, en 1964 lors des Jeux de Tokyo, a tenu à remercier toutes les personnes qui l'ont aidé pendant sa longue carrière, aussi bien sur le plan national, continental qu'international.

De son côté, le COA a annoncé qu'une cérémonie sera organisée en l'honneur de Yamani à l'occasion de la prochaine assemblée générale de l'instance, et pendant laquelle il lui sera rendu «un bel hommage pour les nombreux et loyaux services rendus».

Le COA a annoncé, par ailleurs, la fermeture temporaire du musée olympique, situé juste en face de la salle Harcha-Hacène, pour des travaux d'aménagement.