USMBA : Il a fait lâ€™impasse sur le dÃ©placement Ã  Saoura IaÃ¯che, un aller sans retour ?

Abdelkader Iaïche n’a pas fait le déplacement à Saoura, lundi. Le technicien a décidé, pour la deuxième fois en dix jours, de boycotter, car las qu’on intervienne à chaque fois dans ses prérogatives. Va-t-il revenir cette fois encore ou est-ce un aller sans retour ? Difficile à dire… Pour la deuxième fois, Abdelkader Iaïche sera absent sur le banc de l’USMBA à l’occasion d’un match de championnat. Déjà absent à l’occasion du match face à l’ASAM, le technicien a fait de nouveau l’impasse sur le match d’hier face à Saoura.

Comme lors de la veille du déplacement à l’ASAM, le technicien a dû faire face à des proches du joueur Koufi qui sont venus s’expliquer après sa non-convocation. Ces personnes sont entrées jusque dans le vestiaire de l’équipe pour en découdre avec Iaïche. Ce dernier, exaspéré de devoir à chaque fois subir ce genre de débordements, a décidé de rentrer chez lui et ne pas faire le déplacement à Saoura. Iaïche a expliqué à ses proches qu’il ne se sent plus en sécurité dans l’exercice de ses fonctions. C’est la deuxième fois qu’il fait face à ce problème dont l’USMBA se serait passée volontiers, d’autant que l’équipe enchaîne des résultats plus ou moins satisfaisants. En effet, avec de la sérénité et de la rigueur, les «Scorpions» peuvent finir facilement sur le podium. Mais pour ce faire, beaucoup de mauvaises habitudes doivent être bannies.

Amar B.