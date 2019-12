Espagne : Le match Rayo Vallecano-Albacete Â«suspenduÂ»

Le match de deuxième division de championnat espagnol entre le Rayo Vallecano et Albacete a été «suspendu», dimanche soir, en raison de «chants et insultes répétés» proférés à l'encontre de l'avant-centre d'Albacete Roman Zozulya, ont annoncé les deux clubs dimanche. «En raison de chants et insultes répétés proférés durant la première période de Rayo-Albacete, le match est suspendu», a posté le Rayo Vallecano sur Twitter, dimanche soir.