Dans la lucarne : Le 5-Juillet toujours fermÃ©

L’infrastructure sportive d’un pays donné est capitale, voire primordiale pour assurer un développement le plus élaboré possible. Il est certain, et c’est un peu l’avis de la grande majorité des observateurs, que l’Etat algérien, par le biais des pouvoirs publics, investit énormément pour doter le sport algérien de toutes les commodités. La première chose, le «tuf a été banni de nos stades du fait qu’il est très dangereux pour nos sportifs». A ce niveau, on avait fait énormément sur ce plan, même si le tartan est en train de «fleurir» un peu partout à travers le pays. Le gazon naturel avait fait son apparition dans nos stades, mais cela n’a pas tellement duré du fait que nos pelouses, faute d’entretien et de suivi, se sont détériorées rapidement au grand dam des amateurs du beau jeu. Toujours est-il, certains stades sont dotés de pelouses naturelles tels que le 19-mai 56 d’Annaba, celui de Constantine, le 20-Août de Skikda, ceux de Saïda et Mascara. Toujours est-il, le stade du 5-Juillet reste pour le moins inimitable. C’est un peu l’antre du football algérien. Il est presque emblématique tellement il rime avec l’Algérie et son indépendance en 1962. Il reste le «temple» du football algérien qui avait vu défiler les grandes équipes du monde en passant par des équipes étrangères telles que Palmeiras, Grémio, le Bayern Munich, l’AS Milan, et Ferencvaros TC, les équipes de l’ex-RDA ainsi que Sheffield United. Les jeux méditerranéens de 1975 et le Jeux africains de 1978, la finale de la CAN 1990 remportée par l’Algérie devant le Nigeria (1 à 0) resteront des moments inoubliables. Ce beau stade est aujourd’hui fermé pour travaux et réfection de ce qui est à refaire. Il faut dire que malgré l’utilisation de plusieurs variantes techniques, des intelligences sur le plan des ingénieries pour avoir une pelouse impeccable et surtout qui peut tenir contre vents et marées, on n’arrive toujours pas à la préserver. Pourtant, on avait prévu et mis à jour des «pépinières», mais apparemment elles n’ont pas eu l’apport escompté. Aujourd’hui, les plus grands derbys du Centre se jouent sur de «petits stades» qui ne méritent pas cette appellation vu qu’ils ne répondent pas aux normes internationales. Ils ne sont bons que pour le «sport en entreprise» à l’époque où celui-ci était en vogue, l’activité sportive étant très dense et permanente.

Le 5-Juillet est fermé du fait que sa pelouse est «devenue» un champ de «patates» où il est quasiment impossible de jouer au football. Un vrai gâchis qui nous fait mal, surtout que des équipes comme le MCA, le PAC ou l’USMA sont contraintes de jouer les compétitions internationales au stade Mustapha-Tchaker; un stade qu’elles ne connaissent pas très bien et leurs résultats sont loin d’être positifs. Du coup, tous les sportifs et les férus de football sont en train de se demander quand est-ce qu’il rouvrir ses portes ? Une question qui mérite vraiment d’être posée.

Hamid Gharbi