NAHD 1 - 3 PAC (Ligue 1 â€“ 14e journÃ©e) : Le bateau du Nasria continue de couler

Décidément, le NAHD n’arrive pas à voir le bout du tunnel, suite à la défaite d’hier, sur son terrain, face au Paradou Athletic Club, sur le score de trois buts à un.

Les fans du Nasria ont envahi les gradins du stade du 20-Août, pour donner l’ultime chance aux coéquipiers de Zinedine Belaïd qui souffrent le martyre depuis plus d’un mois. Il était impératif, pour les Sang et Or, de remporter les trois points de ce derby vu la situation délicate que traverse le club et son classement à la 14e place, en attendant les matchs retard du NCM et du PAC, qui pourrait envoyer le NAHD à la dernière place.

Les locaux ont fait preuve de beaucoup de volonté pendant les premières minutes du match pour scorer, face au sang-froid des joueurs du PAC qui ont poussé l’adversaire à la faute. Les protégés de Lakhdar Adjali ont confondu entre vitesse et précipitation, ce qui a permis à Yousri Bouzok d’ouvrir le score à la 21’ sur penalty, suite à une faute dans la surface de réparation. Cet avantage a donné une grande volonté aux locaux pour revenir au score suite à la grande pression subie par les supporters, chose faite à la 36’ par Dadi Mouaki. La jeune recrue de l’US Biskra a remis les pendules à l’heure, donnant par ce fait un souffle aux Nahdistes pendant la mi-temps pour songer au second half.

De retour des vestiaires, et au moment où le NAHD tentait coûte que coûte d’aggraver la marque d’emblée, le PAC obtient un second penalty, raté lors du premier essai par le jeune Adem Zorgane suite à la sortie du keeper nahdiste de sa ligne. Lors du deuxième essai, le milieu de terrain du PAC a bien placé le cuir dans le petit filet du portier du NAHD, donnant par ce fait l’avantage aux hôtes. Le Milaha a littéralement coulé par la suite en encaissant un troisième but à la 62’ par le biais de Kadri, suite à un beau travail collectif. Les tentatives des Sang et Or pour revenir au score étaient vaines, à cause du flagrant manque de concentration et de la précipitation des jeunes joueurs qui manquent d’expérience. Il y a lieu de rappeler que l’équipe du PAC a complètement changé, cette saison, et ses prestations du beau football pratiqué autrefois se font rarement.

Rencontré, à l’issue de la rencontre, le coach du NAHD a réitéré sa confiance aux jeunes joueurs de l’équipe, tout en appelant à se serrer les coudes pour faire sortir le club de cette crise. «On ne peut demander de bons résultats, lors de l’examen, si l’on ne prépare pas les conditions de préparation. Certains veulent me mettre comme bouc-émissaire de tous ces échecs que le NAHD essuie depuis un mois. Je tiens à rappeler que ce n’est pas moi qui ai choisi cette équipe et que j’étais absent lors du mercato, mais cela ne m’a pas empêché de répondre présent lorsque le club avait besoin de moi. Je reste optimiste et je crois encore en ces jeunes qui peuvent remonter la pente», a déclaré Lakhdar Adjali.

Kader Bentounès