DÃ©cÃ¨s du journaliste et Ã©crivain Souhil Khaldi : Un monument du paysage mÃ©diatique

Le journaliste et écrivain, Zerguin Souhil, plus connu sous le nom de Souhil Khaldi, est décédé hier à l'âge de 77 ans, a-t-on appris auprès de son entourage.

Monument du paysage médiatique et culturel national, icône de la presse, Zerguin Souhil, natif de la localité de Semakh en Palestine, en 1942, est issu d'une famille de déportés algériens en 1840.

Il était journaliste à El Moudjahid Hebdo entre 1972 et 1975, puis à la revue Waây Al Oumal en Irak, entre 1975 et 1979. Il a occupé également le poste de directeur de rédaction du quotidien Arrai Al âm au Koweït entre 1979 et 1981. En 1992, il décide de rentrer en Algérie pour occuper le poste de directeur de la rédaction culturelle du quotidien arabophone Echaâb entre 1992 et 1994, puis conseiller à la Télévision algérienne entre 1996 et 1997. Il a terminé sa carrière en tant que chroniqueur à Al Djazaïr News en 2010 et à Ecchourouk en 2012. Le défunt était le correspondant de plusieurs médias du Moyen-Orient et spécialiste notamment de la question palestinienne. Il avait également une production littéraire, avec le roman Dalal Achiqat Al Bahr (Dalal l'amoureuse de la mer).

Condoléances



Peiné par le décès du journaliste et écrivain, Zerguin Souhil, le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, présente à l'ensemble de la famille du défunt ses sincères condoléances et l'assure, en cette douloureuse circonstance, de son soutien et de toute sa sympathie.

Qu'Allah accueille le défunt en Son Vaste Paradis.

‘‘A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.’’