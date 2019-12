Lutte contre la corruption : Le rythme des auditions dâ€™ex-hauts responsables s'accÃ©lÃ¨re

La décision de la justice d’accélérer les enquêtes anticorruption, annoncée la semaine dernière, est entrée en vigueur hier.

Les enquêtes dans la filière de montage automobile se poursuivent.

Le concessionnaire Abderrahmane Achaibou, P-DG du groupe Elsecom et ancien concessionnaire de la marque coréenne Hyundai, a été de nouveau auditionné par le conseiller magistrat instructeur près le parquet de la Cour suprême. Il a été entendu comme témoin et devrait se constituer comme partie civile, dans une autre affaire, a-ton appris de sources proches du dossier. Ce concessionnaire s’est déjà porté partie civile dans le dernier procès des ex-hauts responsables et concessionnaires, qui a eu lieu du 4 au 8 décembre en cours.

A l’issue du procès, les accusés avaient été condamnés à indemniser le concessionnaire à hauteur de 200 milliards de centimes.

A l’instar d’autres concessionnaires, tel Omar Rebrab ancien distributeur de la marque Hyundai, il a été dépossédé de ses marques au profit d’autres hommes d’affaires avec la complicité de l’ancien ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb, actuellement en fuite.

Lors de ce procès, les concessionnaires lésés ont révélé que la marque américaine Ford a été attribuée successivement à Emin Auto puis Tahkout, puis Aïssiou, et la japonaise Suzuki attribuée à Tahkout. Le président de l’audience, le magistrat Lakhdar Achaichia, avait annoncé que «l’instruction judiciaire se poursuit dans l’affaire de Mahieddine Tahkout, patron de Cima Motors, et Mourad Oulmi, patron de Sovac, mis en détention provisoire». Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed avait de nouveau auditionné, le 28 novembre dernier, Mahieddine Tahkout, dans le cadre de l’instruction de fond. Par ailleurs, l’ex-wali d’Oran, Mouloud Cherifi, a également comparu, hier, devant le conseiller magistrat instructeur près la Cour suprême. Il a été auditionné plus de deux heures, avant de quitter les lieux à bord de son véhicule. Selon des sources judiciaires, Mouloud Cherifi, qui avait aussi occupé le poste de wali de Bouira et celui de chef de cabinet à la wilaya de Boumerdès, a été entendu sur des faits à caractère pénal. Il a été mis en liberté.

Dans la même journée, l’ancien ministre des Transports, Amar Tou, s’est également présenté devant le parquet près la Cour suprême. Amar Tou a été placé, le 16 juin dernier, sous contrôle judiciaire par le conseiller magistrat instructeur près la Cour suprême pour une affaire liée à la dilapidation des deniers publics, d’abus de fonction et d’octroi d’indus privilèges. Sont poursuivis dans cette affaire, l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia, ainsi que l’ancien ministre des Travaux publics, et du Commerce, Amara Benyounes, placés tous deux sous mandat de dépôt, alors que l’ex-ministre des Travaux publics, Abdelghani Zaâlane, et l’ancien ministre des Finances, Karim Djoudi, ont été placés sous contrôle judiciaire. Le parquet avait également décidé de confisquer le passeport ordinaire et diplomatique d’Amar Tou. Par conséquent, il doit signer le registre une fois par mois.

Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction de fond, notamment dans des affaires de dilapidation de deniers publics et corruption, d’anciens ministres et ex-hauts responsables seront entendus durant la semaine en cours par le parquet près la Cour suprême et le parquet près le tribunal de Sidi M’hamed.



Pas de liberté pour Rebrab

La chambre d’accusation près la Cour d’Alger a décidé, hier en fin de journée, le maintien du mandat de dépôt pour le patron du groupe Cevital, Issad Rebrab. Le collectif de défense a plaidé, hier, devant les magistrats de la chambre d’accusation, contre la mise sous mandat de dépôt décidée le 28 avril dernier. La plaidoirie a été appuyée par des expertises en faveur de l’accusé. Le verdict est tombé vers 18h. La chambre d’accusation près la Cour d’Alger avait, le 5 mai dernier, rejeté la demande des avocats de la défense et confirmé la détention provisoire d’Issad Rebrab décidée par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed. Le patron de Cevital est poursuivi pour des chefs d’accusation de « fausse déclaration relative aux transferts illicites de capitaux de et vers l’étranger, surfacturation d’équipements importés et importation de matériels d’occasion, alors qu’il avait bénéficié d’avantages douaniers, fiscaux et bancaires ».

Neila Benrahal