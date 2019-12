Hommage Ã  Abdelkader Bensalah : Un homme dÃ©vouÃ© Ã  lâ€™AlgÃ©rie

«Je vais travailler à concrétiser les intérêts du peuple. C'est une grande responsabilité que m'impose la Constitution», cette parole d’Abdelkader Bensalah, chef de l’Etat, résume amplement l’homme politique qu’il a toujours été.

Sage et pondéré, discret jusqu’à l’effacement, l’homme a acquis tout au long de sa carrière, une précieuse expérience dans les rouages de l’Etat, qu’il a su mettre au service de la nation, faisant preuve d’une constance dans l’effort et d’un dévouement qui lui ont valu estime et considération. Son engagement pour une Algérie libre et indépendante fut très précoce. Il n'avait pas encore 18 ans, quand il rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale.

Abdelkader Bensalah, peut se targuer d’avoir exercé, des décennies durant, plusieurs postes importants au sein de l’Etat. Cela n’a rien de fortuit. Il doit cette remarquable longévité à son abnégation à la tâche, à son sens de la responsabilité, à sa profonde conviction de mettre l’Algérie au-dessus de toute considération.

Tour à tour, diplomate, député, président du Conseil national de transition, une fonction qu’il a accomplie au plus fort de la tragédie nationale, quand le pays subissait les assauts meurtriers de ceux qui tentaient avec acharnement à faire disparaitre, l’état-nation, membre fondateur du Rassemblement national démocratique, membre du Conseil de la nation, il a présidé les deux chambres du Parlement.

Point d’orgue de sa carrière, il est chef de l’Etat, succédant au président Abdelaziz Bouteflika démissionnaire.

Il faut rappeler que cette succession, s’est faite dans un strict respect de la légalité constitutionnelle. Abdelkader Bensalah, a ce rare et enviable privilège, d’avoir passé le plus clair de sa vie à servir l’Algérie, en toute modestie, sans jamais se dérober à son devoir envers le pays, en particulier dans les circonstances les plus délicates de son histoire.

Il a prouvé en maintes occasions, son attachement à la préservation des institutions de l’Etat, à leur pérennité. Comme tout homme politique, il a fait l’objet d’attaques sournoises. Cela ne l’a pas empêché de poursuivre sa mission, car l’essentiel, pour lui, est de servir le peuple, et faire converger tous les efforts afin de mettre à l’abri l’Algérie de la situation de vide constitutionnel, source d’incertitude et d’instabilité née de la crise politique qui a prévalu durant ces derniers mois. Il a appelé au dialogue inclusif, parce que le pays se devait de recouvrer au plus vite sa normalité politique et institutionnelle, qui le mettrait en position de faire face aux incertitudes économiques, et sociales et aux menaces qui pèsent sur notre sécurité nationale du fait d’un environnement extérieur particulièrement instables.

L’homme reste toujours disponible pour continuer à servir le pays, avec le dévouement que lui reconnaissent nos concitoyens. D’ailleurs, l’hommage que lui ont rendu, respectivement, le nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune et le chef d’état-major, vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gaïd Salah, sont amplement édifiants à son égard.

M. B.