Commentaire : Victoire de la dÃ©mocratie

Le verdict des urnes est tombé à l’issue du scrutin présidentiel tenu jeudi dernier. Verdict sans appel annonçant la victoire de la démocratie et le début d’une ère nouvelle dans l’histoire du pays. Les Algériens se sont exprimés en force en choisissant librement et démocratiquement le huitième président de la République parmi les cinq candidats qui se sont présentés et ont participé à l’élection présidentielle. Initié et lancé en septembre dernier, le processus électoral est arrivé à terme avec la proclamation des résultats par l’Autorité nationale indépendante des élections. Organisé par une instance indépendante mise en place à la fin de l’été dernier, le scrutin présidentiel est incontestablement une réussite sur toute la ligne et de l’avis de tout le monde. L’organisation tant sur le plan matériel, logistique, qu’humain a été largement saluée par les acteurs politiques. En matière de transparence et de régularité, l’élection présidentielle est exemplaire. Un scrutin historique sur tous les plans. C’est un modèle et une expérience à renouveler et perpétuer pour ancrer et renforcer la démocratie et de manière définitive dans le pays. Le vote est venu couronner les différentes phases du processus électoral depuis son lancement le 15 septembre dernier, date de la convocation du corps électoral. Tout au long de cette période, l’Autorité indépendante a veillé sur le bon déroulement du scrutin en mobilisant tous les moyens adéquats pour garantir sa tenue dans de bonnes conditions. D’ailleurs, force est de constater que toutes les phases de l’élection se sont déroulées dans un climat empreint de sérénité, de respect et d’esprit démocratique. Tous les intervenants dans ce processus ont scrupuleusement respecté les dispositions de la loi électorale et les termes de la charte d’éthique signée au niveau de l’ANIE. A présent, les regards sont braqués sur le Conseil constitutionnel qui doit rendre public dans un communiqué et valider les résultats définitifs des élections. Sur un autre registre, il est important de signaler que les quatre autres candidats ont tous affirmé qu’ils ne présenteront aucun recours pour contester les résultats annoncés par l’Autorité indépendante. Une preuve supplémentaire qui atteste que le scrutin a été d’une transparence irréprochable. Aucune contestation de fond n’a été enregistrée, excepté quelques doléances de forme présentées par certains candidats. Ce qui prouve incontestablement que même si elle a été nouvellement créée, l’Autorité indépendante dirigée par l’ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Mohamed Charfi, a fait preuve d’un grand professionnalisme durant toutes les étapes du scrutin. Une preuve de maturité politique et d’engagement patriotique. Un travail remarquable qui a été relevé et reconnu par tous les observateurs politiques et médiatiques qui ont suivi les différentes phases de l’élection.

Sa réussite est totale. Initiée comme la voie incontournable dans le processus du règlement de la crise qui perdure depuis des mois, la présidentielle a grandement contribué à l’approfondissement et au renforcement de la démocratie. Elle a aussi révélé la grande maturité politique des citoyens et leur attachement au règlement de la crise par la voie constitutionnelle et démocratique. En choisissant de voter, les citoyens ont apporté la preuve irréfutable que la solution à la crise actuelle passe essentiellement et inévitablement par les urnes. Le peuple a exercé pleinement et en toute liberté et transparence sa souveraineté en élisant un nouveau président de la République, mandaté pour engager toutes les réformes nécessaires et opérer tous les changements vitaux pour garantir la stabilité, le développement et la prospérité de l’Algérie.

Auréolé par la légitimité des urnes et muni d’un mandat populaire, le huitième président de l’Algérie dispose de tous les pouvoirs pour engager le pays sur la voie de la démocratie, du progrès et du développement dans tous les domaines.

M. Oumalek