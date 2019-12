AutoritÃ© nationale indÃ©pendante des Ã©lections : Mission accomplie

Pour la première fois dans l’histoire du pays, l’élection présidentielle du 12 décembre s’est déroulée sous la supervision d’une Autorité nationale indépendante ayant assuré l’organisation du scrutin, à travers toutes ses étapes. En effet, c‘est un fait inédit de voir les pouvoirs publics se décharger de la mission d’organiser, de surveiller, de superviser le vote et d’annoncer les résultats. Ce qui représente une importante et indéniable avancée démocratique tant ce processus ne relève plus de la tutelle du ministère de l’Intérieur, de l’administration locale et des collectivités dans leur ensemble

Aussi, l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), puisque c’est d’elle qu’il s’agit, s’est occupée avec succès de toute cette opération. Pour ce, elle a été magistralement accompagnée par son président, un éminent juriste, ancien ministre de la Justice dont les compétences sont connues et reconnues, M. Mohamed Charfi.

Celui-ci avait modestement reconnu, dans un entretien accordé, à l’agence russe Sputnik, la veille du vote, qu’il a «fallu interpréter d’une façon originale et inédite la notion de souveraineté populaire dans la Constitution, consacrée dans les articles 7 et 8 et qui font du peuple la source de la souveraineté» et que cette interprétation a «permis de promulguer une loi organique», une première au monde, avait-il signalé.

Il a également tenu à rappeler le fait que la mise en place de l’ANIE a été «une exigence du Hirak qui a imposé une interprétation populaire de la Constitution».

Aujourd’hui, et s’il on devait revenir sur tout le travail fourni durant ces derniers mois par l’ANIE, il est incontestable que les efforts déployés par cette Autorité indépendante sont considérables.

Il a été question —durant toute cette période écoulée depuis la mi-septembre dernier— de préparer les élections, les organiser, les gérer et les superviser. Essentiellement composée de magistrats et de représentants de la société civile, l’Autorité était aussi présente lors de l’opération de dépouillement qui avait commencé le jour du scrutin, juste après 19h00. Heure fixée pour la clôture de l’opération de vote. A l’issue de cette opération et de celle de l’établissement des procès-verbaux y afférents, l'annonce des résultats provisoires a été proclamée, faut-il le rappeler, par le président de cette Autorité nationale indépendante.

Il convient de signaler que parmi les décisions importantes de l’ANIE figure celle prise mercredi, et qui permet aux cinq candidats d'accompagner les résultats des élections et les procès-verbaux (PV), depuis les bureaux de vote jusqu'au siège de l'ANIE et au Conseil constitutionnel, et ce, dans le cadre et en réponse au souci permanent de «garantir la transparence et la régularité de l'opération électorale».

Il faut savoir que l’Autorité dispose de démembrements représentés par des délégations de wilayas, assistée de membres des délégations au niveau des communes ainsi que des représentations diplomatiques et consulaires. Pour ce qui est de la durée de travail des membres de l’Autorité, ces derniers exercent leurs missions pendant une période de quatre (4) années non-renouvelable.

Cependant, c’est chaque deux ans qu’est opéré le renouvellement partiel des membres du conseil de l’Autorité indépendante. Notons, ici que le premier renouvellement partiel des membres s’effectue par «tirage au sort», comme le stipule la réglementation en vigueur. Entièrement indépendante, l’ANIE dispose d’un budget pour son fonctionnement et c’est elle aussi qui détermine la nomenclature des dépenses et les conditions et modalités de leur exécution, conformément à la législation en vigueur.

La loi souligne, sur un autre plan, qu’en cas d’une quelconque atteinte ou menace susceptible d’affecter le déroulement normal des opérations électorales, leur crédibilité, la transparence et la probité de ses résultats, le président de l’Autorité nationale est tenu de prendre toutes les mesures en vue d’assurer la conformité des opérations électorales avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

S’exprimant au lendemain du vote du 12 décembre, le président de l'ANIE a affirmé que son instance a réussi la mission de préserver la voix du peuple lors du scrutin présidentiel du 12 décembre. Il faut savoir enfin que selon les dispositions de la loi, l’ANIE devrait élaborer et publier un rapport détaillé sur toutes opérations électorales et ce, dans un délai n’excédant pas quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de proclamation des résultats définitifs.

Soraya Guemmouri