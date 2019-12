Conseil constitutionnel : Examen des PV du scrutin

Le Conseil constitutionnel devrait proclamer, d’ici quelques jours, les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019.

Des résultats qui seront établis, après l’examen minutieux des procès-verbaux du scrutin. Une opération qui devrait commencer aujourd’hui, pour se poursuivre au plus tard jusqu’au 25 décembre 2019, date limite fixée par la loi, indique l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) dans un communiqué.

Le Conseil constitutionnel entamera donc l’étude des P-V qui lui ont été transmis par les représentants des candidats. Ces P-V, comme l’indique la loi sur les élections, ont été préparés par les commissions de l’ANIE au niveau des wilayas, et ce, en présence des représentants des candidats.

Pour cette opération, l’ANIE fait appel à l’expertise de magistrats, constitutionnalistes, et conseillers de la Cour suprême. Les éléments ainsi recueillis devraient être soigneusement vérifiés à l’aide des logiciels pilotés par des experts en informatique.

A la fin de cette opération de vérification, le Conseil constitutionnel pourra donc valider les résultats avancés par l’ANIE. Les résultats proclamés par le Conseil tiennent compte des décisions d'annulation des suffrages pris dans les bureaux de vote où il a été constaté des irrégularités dans le déroulement du scrutin.

Il est à noter que le dépouillement et le décompte des suffrages a commencé à la fin de l’opération de vote qui a pris fin jeudi 12 décembre 2019, à 19h00 au niveau des 61.014 bureaux de vote répartis à travers le territoire national. Au total, ils sont près de 25 millions d’électeurs, dont 914.308 inscrits au niveau des centres diplomatiques et consulaires à l'étranger, qui étaient appelés à choisir entre les cinq candidats en lice pour la magistrature suprême à savoir, Ali Benflis, Abdelmadjid Tebboune, Azzedine Mihoubi, Abdelaziz Belaïd et Abdelkader Bengrina.

L’article 85 de la Constitution stipule que «Le président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret», dans le second paragraphe il est indiqué que «l'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés». Comme annoncé par l’ANIE, Abdelmadjid Tebboune a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé président de la République.

Ali Draâ, chargé de communication auprès de l’ANIE a indiqué dans une déclaration à la presse, que la prestation de serment aura lieu avant la fin de la semaine en cours.

Dans sa déclaration M. Draâ fait référence à l’article 89 de la Constitution qui précise que «le président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection».

De ce fait : «Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment». La proclamation des résultats définitifs autorise l'investiture du nouveau président de la République.

Pour rappel, M. Abdelmadjid Tebboune, ancien ministre, puis chef de gouvernement, âgé de 74 ans, a été élu dès le premier tour avec 58,15% des suffrages. Lors de la conférence de presse qu’il a tenue dès l’annonce des résultats, Abdelmadjid Tebboune s'est engagé, à répondre aux aspirations «légitimes» exprimées par le Hirak, qualifiant ce mouvement populaire de «bénédiction» qui a permis à l'Algérie d’éviter des «catastrophes».

Le président élu a souligné, également, que «le Hirak a permis l'émergence de plusieurs mécanismes», citant notamment la création de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) qui «a remis l'Algérie sur les rails de la légitimité, la préservant de l'aventurisme et des manœuvres qui ont failli torpiller le peuple algérien».

Faisant la promesse d'œuvrer à «rendre justice à toutes les victimes de la Issaba», il a estimé, en outre qu’«il est temps de concrétiser les engagements pris lors de la campagne électorale, sans aucune exclusion ou marginalisation, ni intention de vengeance».

Tahar Kaïdi