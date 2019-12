Climat des affaires : RÃ©tablir la confiance

La conjoncture difficile que traverse notre pays renseigne sur la nature et la sensibilité de la mission qui attend le nouveau Président de la République. Une lourde charge qui consiste à œuvrer, en priorité, dans le sens d’un consensus imposé par cette nécessité première de trouver les solutions adéquates à la crise multidimensionnelle que, nous vivons, notamment au plan économique, et parer à d’éventuels risques de complication de la situation. En fait, les perspectives officielles sont loin d’être rassurantes, l’Algérie devant s’acheminer vers un contexte de tensions budgétaires, d’affaiblissement de ses ressources en devises, et de recul de ses revenus des ventes d’hydrocarbures avec effet de retour évident sur les capacités de financement du pays. Autant d’indicateurs qui militent en faveur de ce consensus auquel a appelé le nouveau président à l’issue de son élection pour remettre le pays sur les rails. En fait, d’aucuns en conviennent que les enjeux de cette étape sont particulièrement importants et que, le Président est investi d’une lourde responsabilité, à savoir, rétablir d’abord la confiance entre les citoyens et leur État.

L’initiative annoncée par M. Abdelmadjid Tebboune lors de sa première sortie médiatique, vise ainsi à rassembler l’ensemble des algériens autour d’un seul objectif qui est de servir les intérêts de l’Algérie et seulement l’Algérie. Et à l’évidence, c’est au niveau de l’économie que réside l’essentiel de l’épreuve.

A ce titre, «L'application d'une nouvelle politique de développement hors-hydrocarbures, la substitution des produits importés par d'autres locaux en vue de préserver les réserves de change, la promotion des start-up et le renforcement du rôle économique des collectivités locales dans le développement et la diversification de l'économie nationale», ainsi que, «l’amélioration du climat des affaires, et l’encouragement de l’investissement notamment extérieur direct», sont les principales lignes directrices censées guider la démarche du Président qui s’est engagé aussi à soutenir et à développer l'agriculture et l'économie du savoir en coordination avec les universités et les centres de recherche en vue de s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures».

L’intérêt du Président, faut-il le souligner va, en particulier, aux jeunes à travers son annonce de mettre en place une banque dédiée au soutien et à l'accompagnement des projets des startups, et son assurance à offrir une autre opportunité aux jeunes dont les projets financés dans le cadre des différents dispositifs d'aide à l'emploi, n'ont pu aboutir.

Un autre signal fort de la volonté de l’amélioration et de l’assainissement du climat des affaires a été perçu à travers le message adressé par le Président aux «hommes d’affaires honnêtes qui contribuent à la création de richesse et d'emploi» sous-tendant une détermination à séparer le bon grain de l’ivraie. D. Akila