SÃ©tif : La main tendue du prÃ©sident

L’élection de M. Abdelmadjid Tebboune à la magistrature suprême n’a pas été sans susciter un profond sentiment de satisfaction parmi les citoyens qui n’ont pas manqués de marquer leur présence en force dans les bureaux de vote.

Le scrutin tenu dans une conjoncture particulière aura permis au peuple algérien de dire haut et fort son attachement à l’Algérie une et indivisible. Un peuple qui a traduit dans les faits cette symbiose qui a toujours prévalu entre le peuple et son armée et rendu hommage à tous les services de sécurité qui sont restés aux côtés du peuple et ont protégé le pays de tout dérapage.

Pour les citoyens de cette vaste wilaya, la seconde de par l’importance de sa population, l’élection de M. Abdelmadjid Tebboune ne relève pas du hasard mais atteste des résultats finaux obtenus par chacun des cinq candidats qui ont fait honneur à l’Algérie authentique, de la volonté des électeurs de consacrer la sagesse, la compétence, l’expérience et la rigueur d’un homme d’autant plus avisé qu’il connait le terrain et place au dessus de tout la dignité de l’Algérien. Haut et fort, il n’a cessé en effet tout au long de sa campagne de dire et d’agir sur cette fibre sensible que le citoyen a perçue dans sa dimension de sincérité, émergeant des «tripes» d’un Algérien jaloux de sa patrie et qui sans fioritures ni détours a annoncé d’entrée la couleur pour secouer la fierté écorchée de l’Algérien : «Le nouveau président des Algériens sait où il va.

C’est un enfant de l’Algérie profonde qui sait que la dignité de l’Algérien quel que soit son rang dans la société ne se marchande pas et encore moins par ceux là qui nous ont colonisés et qui s’aventurent aujourd’hui à vouloir nous donner conseils et orientations.

C’est pour cela et plus que tout que la position claire, nette et précise du nouveau président a été droit au cœur des Algériens», souligne un jeune citoyen.

La première intervention du président devant la presse nationale et internationale aura été ainsi plus qu’édifiante de la sagesse de cet homme qui tend la main aux Algériens et fait du dialogue une vertu incontournable pour unir les Algériens au cœur d’une Algérie nouvelle : «C’est un appel du cœur que fait le président et les Algériens, plus que jamais jaloux de leur patrie et de leur unité, sauront j’en suis certain abonder dans ce sens pour consolider les valeurs ancestrales de ce peuple et permettre au pays de se hisser à sa juste place dans le concert des nations», ajoute un autre citoyen. La place de la jeunesse dans la construction de l’Algérie nouvelle, la moralisation de la vie publique, la restitution des biens de l’Algérie, l’attention qui sera prêtée aux couches démunies sont autant d’autres sujets forts qui animent les débats à Sétif, consacrant par la même une place privilégiées aux reformes profondes que s’apprête à initier le nouveau président.

F. Zoghbi