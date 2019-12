Lâ€™analyste politique Brahim Zitouni : Â«Remettre en ordre de marche les secteurs pillÃ©s pendant 20 ansÂ»

«Il est indispensable de rassurer les Algériens dans une telle conjoncture en garantissant qu’il ne sera pas touché aux subventions liées à leur pouvoir d’achat.»

Les grandes lignes de la politique du nouveau Président de la République, Abdelmadjid Tebboune étaient, hier, au centre des débats sur les ondes de la Radio nationale, avec l’analyste politique, Brahim Zitouni. Ce dernier, de passage à l’émission «L’invité de la rédaction» de la Chaîne III, juge important à ce que le président élu tende la main à tous les acteurs de la vie politique, «sans aucune exception», afin qu'il puisse fait face à l’ensemble des problèmes auxquels est confrontée l’Algérie. Plusieurs dossiers plus complexes, les uns que les autres, seront en effet, déposés sur le bureau d’El Mouradia et attendent le président élu pour les traiter en profondeur et les régler le plus rapidement possible comme il l’a promis durant sa campagne électorale. Il s’est engagé à ce propos de prendre en charge et d’accorder la priorité à tous les dossiers dont la crise politique qu'il entend mettre fin par le biais du dialogue «sans exclusion» et la révision de la Constitution qui passera par un référendum populaire. «Pour l’élaboration de la loi fondamentale, je crois qu’il est sage et réaliste d’organiser un débat populaire au cours duquel, toutes les idées seront mises sur la table», a estimé M. Zitouni. Au sujet du Hirak, le politologue a souligné que M. Tebboune avait également promis de dialoguer avec ses représentants et affirmé qu’il existe également des forces sociales exigeantes et un certain nombre de forces politiques «qui agissent en dehors de ce mouvement populaire». «Le mouvement de contestation populaire a été une bénédiction, un moment d’émotion exceptionnel à la hauteur des exigences historiques», a-t-il ajouté. De son point de vue, l’analyste politique considère qu’il faut d’abord «remettre de l’ordre» dans la maison Algérie et remettre en ordre de marche les secteurs et les entreprises qui ont été pillés pendant 20 ans au profit de la bande. Il citera à titre d’exemple la Sonatrach, la Sonelgaz et les grandes entreprises publiques, d’une manière plus générale. «C’est à mon sens le premier chantier et le plus urgent de remettre de l’ordre dans ces grandes entités publiques qui assurent l’essentiel de la richesse du pays», a-t-il indiqué, jugeant également primordial d’asseoir une économie libérée de la rente pétrolière comme second point de rupture essentiel. «Il est aussi indispensable de rassurer les Algériens dans une telle conjoncture en garantissant qu’il ne se sera pas touché aux subventions liées à leur pouvoir d’achat et à leur sécurité alimentaire. Partant de ce constat, nous pourrons petit à petit sortir de cette crise qui touche le pays aujourd’hui», a-t-il poursuivi. Pour pouvoir rétablir la confiance entre les citoyens et leurs dirigeants, Zitouni estime que celle-ci devrait être basée sur des mesures politiques «fortes» parmi lesquelles, des réformes constitutionnelles et institutionnelles, intégrant l’ensemble des droits démocratiques du peuple, afin de faire de lui le souverain dans «sa maison».

Il s’est également dit être ému devant le hirak mais surtout la réponse «à la hauteur des exigences historiques des services de sécurité et de l’armée» qui «a su répondre au pacifisme» car le piège qui était tendu aux services de sécurité et l’Etat central algérien était, selon lui, «le piège de la provocation» que «nos élites militaires ont réussi à éviter avec brio».

Mohamed Mendaci