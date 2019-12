Souverains, Chefs dâ€™Etat et organisations nationales fÃ©licitent M. Tebboune

Le FLN, le groupe parlementaire du Parti des travailleurs (PT), l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), l'Union nationale des paysans algériens (UNPA) et le Conseil consultatif de l'Union du Maghreb arabe (UMA) ont félicité, hier, Abdelmadjid Tebboune suite à sa victoire à l'élection présidentielle.

«Les enfants du peuple ont su faire preuve d'un haut degré de conscience et de nationalisme et manifester une forte volonté de construire l'avenir de leur patrie dans la sérénité et la stabilité», indique le FLN dans un communiqué. Le FLN a loué le «haut civisme qui a marqué la présidentielle et les efforts conjugués des institutions de l'Etat et à leur tête l'Armée nationale populaire et les différents corps de sécurité, en permettant aux millions d'électeurs de s'acquitter de leur devoir électoral en toute liberté et sérénité».

Affichant son soutien au président élu qui tend à «servir le peuple et réaliser ses revendications légitimes», la même formation a réitéré «sa volonté de participer à la concrétisation des ambitions du peuple pour lui assurer progrès et prospérité», ajoutant que «le peuple réalisera sous votre direction ses ambitions et aspirations, renforcera sa confiance en les institutions de son pays et consacrera son unité».

Le soutien populaire au président élu qui a fait part de son attachement au principe de «la main tendue» constitue «une motivation supplémentaire pour aller de l'avant dans la réalisation de son programme prometteur qui donnera assurément à l'Algérie la place qui lui sied, a-t-il soutenu. Le FLN s'est dit, par ailleurs, prêt à coopérer et à collaborer avec le président élu, en vue de relever tous les défis au service de l'Algérie et son peuple, conclut le communiqué.

Le groupe parlementaire du PT a adressé ses «chaleureuses félicitations» à Abdelmadjid Tebboune pour son accession à la magistrature suprême du pays et pour la «grande confiance» placée en lui par le peuple, l'appelant à «rassembler les Algériens dans la conjoncture critique que traverse notre pays».

Le groupe parlementaire a réaffirmé son engagement à appuyer tous les efforts visant à consacrer la démocratie et à permettre à l'Algérie d'occuper la place qui lui sied dans le concert des nations. De son côté, le secrétariat général de l'ONM a adressé ses vœux au président élu qui aura à assumer cette grande responsabilité dans une conjoncture difficile marquée par des défis multidimensionnels.

Il a affirmé être «pleinement conscient de la priorité d'ouvrir de nouveaux horizons devant un dialogue sérieux et responsable avec le Hirak populaire et de veiller, plus que jamais, à trouver de nouvelles issues à même d'approfondir le comportement pacifique et civilisé qui a démontré l'authenticité de notre peuple», ce qui exige, a-t-il ajouté, «la proposition d'alternatives à même de permettre à notre pays de surpasser l'impasse et amorcer un nouveau départ pour instaurer une nouvelle République qui puisse répondre aux attentes et aspirations de notre peuple au progrès social et à la prospérité économique».

A son tour, l'UNPA a félicité M. Tebboune qui a remporté cette élection présidentielle «régulière» après avoir été choisi par le peuple avec «une totale confiance» pour conduire l'Algérie à bon port, un peuple attaché à ses principes religieux et nationaux qui fait face à tous ceux qui veulent du mal à notre pays.

Ce succès est «un succès de l'Algérie et de la place qu'elle occupe parmi les Nations et les peuples, un succès qui restitue au peuple algérien la confiance perdue et l'espoir qui a failli s'estomper, pour laisser place à une réforme globale de la future Algérie».

Le cheikh de la zaouia d'El Hamel, Mohamed Mamoun El Kacimi El Hassani, a félicité M. Abdelmadjid Tebboune pour sa victoire, exprimant ses vœux que cette élection ouvrira une nouvelle ère pour la consolidation des acquis et le rattrapage des insuffisances et l'amorce d'une réforme globale.

«Il me plaît en mon nom et au nom de la zaouia El Kacimia et la Ligue des zaouias scientifiques de vous exprimer toutes mes félicitations à l'occasion de votre victoire à l'élection présidentielle, priant Dieu le Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être et toute la réussite pour conduire l'Algérie vers une meilleure vie où règne l'esprit de la fraternité et de la concorde», lit-on dans le message de félicitations.

Et d'ajouter : «Nous espérons que cet évènement ouvrira une nouvelle ère pour la consolidation des acquis, le rattrapage des insuffisances et l'amorce d'une réforme globale dans les domaines, éducatif, culturel et socioéconomique, ainsi que des réformes politiques».

Le cheikh de la zaouia d'El Hamel a affirmé, par ailleurs, que «notre peuple aspire à l'édification de l'Etat de droit et de la justice où les droits et libertés sont préservés et les compétences valorisées, un Etat au sein duquel tout un chacun trouve sa place».

Notre peuple, poursuit le patron de la zaouia Kacimia Belhamel «espère se concilier en affirmant les éléments de son identité et se libérer de toute dépendance à autrui, notamment en ce qui concerne ses constantes, représentées dans sa langue, sa culture nationale et ses valeurs spirituelles et morales».

Dans le même contexte, le secrétariat général du Conseil consultatif maghrébin a souligné que «ce succès mérité qui conforte votre riche parcours militant, intervient dans une conjoncture difficile marquée par les interactions et les évènements nationaux, régionaux et internationaux que vit l'Algérie», se disant pleinement convaincu que le nouveau président ne ménagera aucun effort pour servir les intérêts suprêmes du pays et du peuple.

-------------------------------

Félicitations de souverains et chefs d’Etat

Le Roi du Maroc Mohammed VI

Une nouvelle page dans les relations

Le Roi du Maroc, Mohammed VI, a adressé hier un message de félicitations au président élu Abdelmadjid Tebboune, après sa victoire à l’élection présidentielle du 12 décembre 2019, appelant à «ouvrir une nouvelle page dans les relations entre les deux pays voisins», selon l’Agence marocaine de presse (MAP). Dans son message, le souverain marocain a exprimé ses «sincères félicitations et ses vœux de plein succès à M. Abdelmadjid Tebboune dans ses hautes missions», a ajouté la même source. Le Roi Mohammed VI a appelé, à l’occasion, à «ouvrir une nouvelle page dans les relations entre les deux pays voisins, sur la base de la confiance mutuelle et du dialogue constructif», a poursuivi l’agence marocaine.



La Russie raffermir les relations avec l’Algérie

La Russie a exprimé son souhait de voir ses relations avec l’Algérie «se raffermir» et «s’élargir» à la faveur de l’élection, jeudi dernier, de Abdelmadjid Tebboune à la présidence de la République.

«Nous espérons qu’avec l’élection du nouveau chef de l’Etat algérien, les relations multiformes entre la Russie et l’Algérie continueront à se raffermir et à s’élargir», indique un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.

«Le 12 décembre, une élection présidentielle a été organisée en République algérienne démocratique et populaire. Selon les résultats publiés par l’Autorité nationale indépendante des élections, le candidat indépendant et ancien Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a remporté l’élection avec 58,15% des voix», souligne le communiqué.

La Russie considère, à cet égard, «la tenue de cet important évènement politique national comme une étape importante vers le développement progressif de l’Algérie amie».



La Chine promouvoir le partenariat stratégique global

La Chine a félicité le président élu, Abdelmadjid Tebboune, après sa victoire à l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, exprimant sa disponibilité à œuvrer avec l'Algérie pour la promotion de leur «partenariat stratégique global». «L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) de l’Algérie a annoncé que M. Abdelmadjid Tebboune est élu président de la République algérienne démocratique et populaire, la Chine adresse ses félicitations à cet égard», a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le porte-parole de la diplomatie chinoise a estimé, à l'occasion, que «l'organisation avec succès des présidentielles revêt une importance considérable pour le recouvrement de la stabilité et du développement de l’Algérie». Rappelant que «les peuples chinois et algérien sont liés par une amitié traditionnelle très profonde», le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé, à ce titre, que «la Chine soutient toujours l’Algérie dans sa recherche de voie de développement adaptée à ses conditions nationales et est disposée à travailler ensemble avec l’Algérie pour promouvoir davantage le développement de leur partenariat stratégique global».



Le président de la RASD

Profonde satisfaction

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et Secrétaire général du front Polisario, Brahim Ghali, a adressé un message de félicitations à M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa victoire à l'élection présidentielle du 12 décembre, dans lequel il a loué «l'expérience algérienne exceptionnelle qui était à la hauteur des aspirations». S'adressant en son nom et au nom du peuple et du gouvernement sahraouis, le président sahraoui a exprimé à M. Tebboune «ses vœux les plus sincères», lui souhaitant «réussite et succès dans cette mission noble dont le peuple algérien frère l'a chargé». Il a dit, à ce propos, qu'il avait «suivi avec intérêt et admiration, à l'instar du monde entier, le déroulement de l'expérience algérienne exceptionnelle qui était à la hauteur des aspirations», couronnée par la proclamation de M. Tebboune président élu de l'Algérie. M. Ghali a affirmé, par ailleurs, que le peuple sahraoui «ne peut qu'exprimer sa profonde satisfaction et son espoir dans cette grande démarche», souhaitant voir le président Tebboune concrétiser «la volonté et l'aspiration du peuple algérien frère à l'édification d'une Algérie moderne, allant de l'avant sur le chemin du serment fait aux chouhada, au sein de laquelle la suprématie de la loi et l'Etat des institutions seront consolidés, et le développement, le progrès et la prospérité renforcés».

Le SG de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit a aussi présenté ses félicitations au président élu Tebboune qu a aussi reçu celles du président turc Recep Tayyip Erdogan lors d’un entretien téléphonique.