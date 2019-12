Oran : rÃ©ception prochaine de 1.000 logements

Le projet de 1.000 logements sociaux des communes de Bousfer et El-Ançor (Oran) sera réceptionné en février prochain, a-t-on appris hier auprès des services de la wilaya.

Ce programme est réparti sur 500 logements sociaux, bientôt livrés à Bousfer et 500 autres à El-Ançor. Ils seront distribués aux bénéficiaires une fois les procédures administratives accomplies ainsi que les enquêtes sociales.

L’examen des dossiers des demandeurs de logement, concernés par ce programme, est effectué par des comités de daïras qui devront incessamment établir les listes des bénéficiaires, souligne-t-on.

Par ailleurs, le projet de réalisation de 450 logements sociaux à Ain Turck sera relancé bientôt, notamment après l'établissement du contrat avec l’entreprise chargée des travaux.

D'autres opérations sont prévues pour la désignation d'une autre entreprise pour réaliser les 150 logements et une autre pour 300 autres logements.

S’agissant du programme de 1.201 logements sociaux réservés aux résidents des immeubles «Taliane» de Hai Seddikia (Oran), le taux d’avancement des travaux est «appréciable» au niveau du site du boulevard «des Lions» de Bir El Djir et le programme sera achevé en mars prochain, selon la même source, qui a relevé que deux entreprises ont été retenues pour l’entame des travaux d’aménagement externe et 3 établissements scolaires. Aucun problème n’est soulevé concernant le financement et le versement des montants aux entreprises chargées des différents projets d’habitat social à Oran, a-t-on noté.