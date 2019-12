Association des artisans et commerÃ§ants algÃ©riens : CrÃ©er 500 marchÃ©s de proximitÃ©

Le président de l’Association nationale des artisans et commerçants algériens (ANCA) a annoncé l’organisation, en 2020, en Italie, de son premier Salon pour la promotion des produits algériens.

S’exprimant lors d’une conférence de presse qu’il a animée, hier, à Alger, Hadj Tahar Boulenouar a indiqué que les préparatifs de cet événement sont en cours, et affirmé que la manifestation en question vise à « encourager » la production nationale et les prestations de services assurées par les opérateurs algériens. « Ceci pour lancer les bases d’un réseau de distribution à l’extérieur du pays pour la commercialisation des produits fabriqués en Algérie, à l’image de ce qui se fait dans de nombreux pays», a-t-il précisé, ajoutant que son association compte organiser dès l’année prochaine des foires spécialisées à travers le pays et touchant à l'ensemble des secteurs liés au commerce.

Le président de l’ANCA a saisi cette rencontre pour présenter la feuille de route de l’Association pour l’année 2020 et évoquer les principaux objectifs tracés pour cette période. Il a, également, annoncé la participation de l’ANCA à la Foire de la production algérienne, prévue du 19 au 28 décembre, au palais des Expositions de la Safex (Alger) où quelque 500 exposants algériens sont attendus. « Ça va être une belle opportunité pour l’établissement d’un réseau de relations entre les professionnels du secteur du commerce», a-t-il estimé, insistant sur l’importance de « renfoncer » les liens entre le producteur et le commerçant et de « consolider » la coopération en vue de « promouvoir » la production nationale.

Il fera savoir que parmi les grands défis que doit relever son association figure la participation pour l’accélération de la réalisation d’un nombre « suffisant » de marchés en vue de contribuer au renforcement du réseau de distribution en Algérie et « d’encourager » l’investissement, ajoutant que l’investisseur algérien ou étranger ne pourra pas concrétiser ses projets si les conditions « nécessaires » ne sont pas réunies pour la commercialisation de leurs produits. Il existe aujourd’hui 2.000 marchés répartis à travers le territoire national.

« Nous souffrons d’un énorme déficit en matière des marchés de proximité et de gros », a-t-il noté. A ses yeux, le manque de marchés de gros et de proximité est souvent à l’origine des perturbations récurrentes constatées en matière de disponibilité des produits et des prix pratiqués. Il a indiqué à cet effet que l’Algérie devra réaliser de nouveaux marchés de proximité et de gros à l’échelle nationale, en vue de répondre à la demande du marché national, précisant que le déficit est estimé à 500 marchés de proximité et un certain nombre de marchés de gros. « Il est important de créer de nouveaux marchés de gros dans plusieurs activités commerciales, à l’exemple de la pièce de rechange, la téléphonie mobile et l’électroménager, ce qui permettrait une meilleure organisation de l’activité commerciale », a-t-il détaillé. Boulenouar a insisté, dans ce sillage, sur l’amélioration de la relation entre le producteur, les commerçants et le consommateur. « Ce qui constitue l’une des préoccupations de notre association qui compte environ 15.000 adhérents », a-t-il souligné. Le président de l’ANCA a, par ailleurs, annoncé le lancement, au cours de la tenue du Salon de la production nationale, de la campagne pour l’interdiction, à compter de 2020, de l’utilisation des sachets-plastique dans les boulangeries, dans une première étape.



Une campagne d’interdiction des sachets-plastique dans les boulangeries



« C’est une campagne qui sera organisée conjointement par les ministères du Commerce et de l’Environnement et à laquelle nous adhérons volontiers. Elle ciblera les boulangeries pour le remplacement des sachets-plastique par les sacs-papier », a-t-il expliqué, ajoutant sur un autre registre que, pour l’heure, tant que la politique de subvention est en vigueur, il n’est pas question de toucher au prix de la baguette de pain.

L’intervenant a, dans ce sillage, appelé pour la révision de la politique de subvention et suggéré que les subventions soient versées directement aux citoyens qui sont dans le besoin. « Il est nécessaire de mieux cibler les produits subventionnés par un soutien direct aux foyers pour éviter les détournements et le gaspillage », a-t-il noté.

Parmi les objectifs tracés par l’ANCA pour l’année prochaine, Boulenouar évoquera la nécessité « d’inciter » les producteurs à développer leurs produits en matière de qualité et de disponibilité pour concurrencer les produits étrangers. Aussi, il mettra en relief l’importance d’encourager le

e-paiement qui sera le « cheval de batail » de l’Association pour les années à venir.

Kamélia Hadjib