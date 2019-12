Personnes aux besoins spÃ©cifiques : favoriser lâ€™Insertion socioprofessionnelle

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a inauguré, hier, le premier Salon national d’appareillage pour personnes handicapées, organisé par l’ONAAPH à la Bibliothèque nationale d’El Hamma (Alger), sous le slogan ‘‘Pour une insertion inclusive des personnes aux besoins spécifiques dans la vie socioprofessionnelle’’. Ce salon a pour objectif d’améliorer la prise en charge des préoccupations des personnes handicapées, intensifier la communication de proximité et promouvoir les prestations fournies par l’ONAAPH.

S’exprimant en présence de plusieurs membres du gouvernement, Hassan Tidjani Haddam a mis en avant les efforts consentis par son département en faveur des personnes handicapées dans l’objectif de lever les obstacles auxquels elles sont confrontées dans leur vie de tous les jours. Il rappellera à ce propos les services fournis par l’assurance sociale en faveur de toutes les franges de la société sans distinction ni exclusion, dans le but d’améliorer les conditions de leur prise en charge à travers l’introduction de facilitations et services adaptés à leurs besoins spécifiques. Concernant l’insertion professionnelle de cette catégorie, le ministre a fait savoir que le secteur du Travail œuvre à la mise en œuvre des décisions prises par le conseil du gouvernement du 11 septembre dernier, relatives à la mise en place de mécanismes organisationnels visant à augmenter le taux d’employabilité des personnes handicapées à 3%. « Ainsi, et grâce aux instructions données à cet effet, ce taux qui était de 0,98% en juin 2019 a atteint ce mois de décembre 1,5%, soit une augmentation de 50% », a-t-il précisé, citant au passage les mesures prises par l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) pour faciliter l’insertion de cette catégorie, telle la mise en place d’un guichet spécial et d’un couloir vert au niveau des 164 agences locales du réseau national de l’ANEM. Pour ce qui est de l’ONAAPH, ce dernier prend en charge cette catégorie en fournissant les appareils et les accessoires nécessaires, notamment les prothèses, les fauteuils roulants et les prothèses auditives.



629.350 dossiers traités par l’ONAAPH en 2019



Présente à cette occasion, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a mis en relief les prestations fournies par son secteur au profit des personnes handicapées, notamment le financement des opérations d’acquisition d’appareillage et des moyens pédagogiques destinés aux catégories démunies des régions enclavées.

Ghania Eddalia fera savoir à ce propos qu’au titre de l’exercice 2019, une enveloppe financière de près de 259 millions de DA a été dégagée pour permettre aux personnes aux besoins spécifiques de bénéficier d’appareillages orthopédiques, appareils pour non-voyants, mal-entendants et sourds-muets, ainsi que des aides techniques et sanitaires. Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui, a loué les efforts de l’Office national d’appareillages et accessoires pour personnes handicapées, qui fournit une aide « considérable » à la catégorie des athlètes aux besoins spécifiques, lesquels, en dépit de leur handicap, ne cessent de relever les défis en réalisant d’excellentes performances et de briller sur la scène internationale. Imité par le ministre de l’Enseignement et de la Formation professionnels, Moussa Dada Belkhir, qui a annoncé à cette occasion la signature prochaine d’une convention avec l’ONAAPH pour la création de spécialités de formation dans la fabrication d’appareillages et accessoires pour les personnes handicapées.

Le directeur général de l’ONAAPH, Mohamed Mouidi, a indiqué que son organisme déploie de grands efforts dans le domaine du service public à travers les objectifs qui lui sont assignés. Cet effort est cependant lié, selon le même responsable, à la nature des services et des produits fabriqués et distribués au profit des personnes aux besoins spécifiques, selon les différents degrés de leur handicap. Il fera savoir, à cet effet, que l’ONAAPH a procédé jusqu’en octobre 2019 à la distribution de 67.520 prothèses, 10.899 aides techniques à la marche, 12.188 prothèses auditives, 934.789 batteries, 48 coquilles et 700 embouts. Les aides techniques sanitaires distribuées à la même période s’élèvent à plus de 1,8 million. Quant au nombre de dossiers traités par l’ONAAPH, il représente un total de 629.350, tous appareillages confondus.

Salima Ettouahria