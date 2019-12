Lutte contre la pollution : Exploitation des rÃ©sultats de la recherche scientifique

Des participants à un colloque national sur le «Génie de l’environnement et développement durable» organisé, hier à l’université Saâd-Dahleb de Blida, ont appelé à l’impératif de l’exploitation des résultats de la recherche scientifique en matière de lutte contre la pollution environnementale.

En effet, les intervenants à ce colloque, organisé à l’initiative de la faculté de technologie, ont souligné l’existence de nombreuses recherches dans le secteur de l’environnement, réalisées tout au long de l’année par des universitaires algériens, aux fins de trouver des «solutions écologiques et propres à la pollution». «Cependant, une majorité d’entre elles (recherches) sont inexploitées», ont-ils déploré.

Dans sa communication, à l’occasion, sur «les biotechniques dans la dépollution», le Dr Badis Abdelmalek, de l’université de Blida, a admis l’existence de nombreuses «solutions chimiques et physiques pour le traitement de la pollution environnementale, mais pouvant être à l’origine d’autres problèmes», affirmant par là que les solutions biologiques préconisées par les recherches scientifiques au niveau des universités «sont meilleures et traitent le problème définitivement et à la racine», a-t-il assuré.

Il a fait part, à ce titre , de recherches engagées depuis plus de 15 ans par des chercheurs algériens et tunisiens, dont les «résultats prodigieux», a-t-il dit, ont «abouti au dépôt de quatre brevets d’invention sur les biomolécules d’origine bactérienne et leur exploitation dans la lutte contre la pollution». Il a signalé la mise en application de deux parmi ces brevets en Tunisie, où «leurs résultats ont été un véritable succès, au moment où aucune application n’a été réalisée, à ce jour, en Algérie», a-t-il relevé.

Après avoir déploré les «difficultés techniques et administratives auxquelles font face les chercheurs algériens, et constituant une entrave pour la concrétisation de leurs projets», le Dr Badis a lancé un appel aux partenaires économiques et sociaux en vue d’assurer «un soutien à l’application de ces recherches et brevets d’invention», visant, a-t-il dit «l’exploitation de matériaux écologiques, en alternative à l’usage des produits chimiques industriels qui contaminent l’eau et le sol, et ce, dans un but de préserver les êtres vivants (entre végétaux, animaux et humains)».