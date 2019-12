MÃ©decins gÃ©nÃ©ralistes : Lancement dâ€™un CES en immuno-allergologie

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, a donné son avis favorable pour l’inscription d’un certificat d’études spécialisées (CES) en immuno-allergologie pour la formation des praticiens de la santé. L’annonce a été faite, samedi soir, lors de l’ouverture du 4e Congrès international en allergologie, organisé par l’Académie algérienne d’allergologie (AAA), à l’hôtel El-Aurassi (Alger), en présence de plusieurs membres du gouvernement.

Dans une allocution lue en son nom par Mohamed El Hadj, directeur des services de santé au ministère, le ministre a affirmé que cette initiative, inscrite dans le cadre d’un programme national de formation continue, a pour objectif essentiel « d’améliorer » la qualité des soins et de permettre aux praticiens généralistes exerçant dans des unités de soins de base de gérer « au mieux » des situations d’urgence. Il a également annoncé qu'un accord a été donné pour la tenue d’une série de conférences sur l'asthme, la rhinite allergique, le choc anaphylactique et l'immunothérapie allergique, et exhorté les spécialistes à procéder dans les plus brefs délais à l’organisation d’une rencontre portant sur la prise en charge optimale des malades et la proposition d’outils de surveillance et de recueils, tels les registres.

Poursuivant ses propos, Miraoui a fait savoir que l’augmentation de la prévalence de cette maladie s’explique par les conditions favorables à son développement, vu l’amplification des facteurs étiologiques avec la détérioration de notre environnement, le changement des habitudes alimentaires, le stress ou même la qualité vestimentaire. De son côté, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a mis l'accent sur l'importance de « rationaliser » les dépenses liées à la santé et rappelé la stratégie adoptée par la Sécurité sociale en matière de prévention des maladies non transmissibles, notamment la prise en charge des maladies allergiques, respiratoires ou autres. « L’allergie est l’une des affections de santé les plus répandues en Algérie. Touchant un nombre important de la population, elle est lourde de conséquences sur la santé», a souligné Hassan Tidjani Haddam, qui a indiqué que l’asthme fait partie des maladies chroniques prises en charge dans le cadre du système tiers-payant au taux de 80% des tarifs réglementaires. Il a expliqué d’ailleurs que les assurés sociaux ou leurs ayants droit présentant une affection allergique bénéficient, au même titre que les autres assurés sociaux, d’une prise en charge à 80% des frais de soins de santé. Quant à l’insuffisance respiratoire chronique, les affections de longue durée, celles-ci sont remboursables à 100%, a-t-il ajouté.

Prenant à son tour la parole, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables a fait savoir que son département œuvre par tous les moyens à

« améliorer » le quotidien des malades atteints de cette pathologie et annoncé le lancement prochain d'un projet sur l'indice de la qualité de l'air dans les grandes villes Algériennes.

« Des sanctions seront prises à l'encontre des usines et autres industries, qui ne respectent pas l'environnement, car il s’agit de l'une des causes majeures de l'atteinte de maladies allergiques telle l'asthme » a noté Fatima-Zohra Zerouati.

Notons que le programme de cette 4e édition a pour fil rouge ‘‘l’allergie à l’ère du moléculaire’’, qui s’est imposée ces dernières années, selon le président de l’AAA, comme un outil de diagnostic, notamment pour l’interprétation des sensibilisations croisées et polysensibilisation.

Le professeur Djidjik Réda a souligné à ce propos que les maladies allergiques sont en nette progression et affirmé qu’elles occupent le quatrième rang des maladies les plus prévalentes. Le coût de la prise en charge de l’asthme dépasse ceux de la tuberculose et du sida associés.

Sarah Benali Cherif