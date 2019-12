Taxe sur les vÃ©hicules proposÃ©e dans PLF 2020 : Lancement par la CAAR en janvier

La CAAR se prépare à lancer la taxe sur les véhicules proposée dans le projet de loi de finances 2020 (PLF). Son premier responsable a affirmé, hier, lors d’une journée Portes ouvertes tenue à Alger, a annoncé que «nous coopérons et se préparons pour que cette taxe soit disponible dès janvier 2020».

Sur le coût élevé d’une telle opération, M. Brahim Djamel Kassali répond que «nous allons mettre en œuvre les dispositions de la LF avec nos moyens», précisant qu’«aucun souci ne se pose». Soulignons à ce sujet qu’à contrario de la CAAR, d’autres représentants des compagnies d'assurance, publiques et privées, ont précisé que cette mesure conduira les assureurs à réduire le recours aux prestations d'assurance facultatives et à se contenter uniquement de celles obligatoires en s'acquittant de cette taxe, ce qui baissera le chiffre d'affaire des compagnies d'assurance et causera la stagnation de leurs activités.

Outre cette taxe, M. Kassali annonce nombre de nouveautés pour 2020 dont le lancement des produits «assurance Takaful», ainsi que le mobile-paiement qui peut lui aussi voir le jour durant l’année prochaine. D’autre part, le Pdg de la CAAR annonce que le taux de croissance du chiffre d’affaires peut connaître une hausse de 3% par rapport à 2018 pour avoisiner les 16 milliards de dinars. Abondant en termes de chiffres, il annonce que sa compagnie détient une part de 12.5% du marché des assurances, une prouesse qui est, selon, lui appelée à aller crescendo avec la digitalisation qui figure parmi les grandes priorités de la CAAR. Sur sa lancée, l’orateur annonce qu’entre 2010 et 2018, la compagnie a connu une hausse de 19% du chiffre d’affaires en dépit d’une conjoncture économique difficile.

D’autres belles performances ont été enregistrées. Il est question du règlement de plus de 131.000 dossiers sinistres pour un montant de 9.3 milliards de dinars, et les branches automobile, incendies et transports représentent à elles seules 98% du total des indemnisations.

Quant aux fonds propres de la CAAR, ils sont de 20 milliards de dinars avec une progression de 23% entre 2010-2018. Dans sa communication, M. Kassali a relevé la détermination de sa compagnie de consolider davantage sa position d’acteur majeur de l’industrie assurancielle. Et pour se rapprocher des standards internationaux en matière de qualité des services il souligne que «nous allons affiner notre stratégie et étudier notre politique».

La feuille de route de la CAAR pour 2019-2021 s’articule autour de quatre axes majeurs. Il s’agit de consolider sa position concurrentielle sur le marché, développer et moderniser son réseau de distribution, améliorer la gestion de la ressource humaine et renforcer le dispositif de prévention des risques.

Dans cette optique, M. Kassali annonce qu’entre 2 à 3 % de la masse salariale est dédiée à la formation, précisant que 40% des effectifs en ont bénéficié en 2018.

