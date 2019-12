Skikda : Une station dâ€™Ã©puration pour Filfila

La commune de Filfila (Est de Skikda) a bénéficié d’un projet portant réalisation d’une station d’épuration des eaux usées (STEP), inscrit au titre du programme sectoriel décentralisé (PSD), a-t-on appris, jeudi, auprès des services de la direction des ressources en eau (DRE). D’un délai de concrétisation de 24 mois, cette opération a nécessité la mise en place d’une enveloppe financière de près de trois milliards DA, a précisé à l’APS la même source.

Ce projet est considéré comme «un des plus importants» affecté récemment au bénéfice de cette wilaya et englobe la réalisation d’une station d’épuration et de deux autres stations de relevage pour la commune de Filfila et le groupement d’habitation de Bouzaâroura, des cités Salah Chebel et Larbi-Ben-M’hidi en plus de la région touristique des villes de Filfila et de Skikda, a-t-on expliqué.

Une fois entré en service, ce projet, a-t-on souligné, permettra la collecte des eaux usées des groupements d’habitation urbains de la même commune et de ses zones limitrophes, tout en contribuant à mettre fin au déversement de ces eaux dans la mer et les oueds.

Pour rappel, la wilaya de Skikda a bénéficié l’année dernière d’un budget d’investissement de près de dix milliards DA pour la réalisation de 15 opérations, dans le cadre du programme d’investissement visant l’assainissement et la préservation de l’environnement au chef-lieu de wilaya dont quatre ont été réceptionnées et ont concerné principalement la réhabilitation des réseaux d’assainissement endommagés à cause des inondations, le raccordement du réseau des eaux usées des communes de Skikda, d’El Hadaiek et de Hemadi Kerouma à la station d’épuration implantée au chef-lieu de wilaya.