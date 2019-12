SÃ©tif : Haro sur la contrebande

Poursuivant leur lutte intense contre la criminalité urbaine sous toutes ses formes, les services de police relevant de la sureté de la wilaya de Sétif ont mené ces derniers jours une opération importante à l’issue de laquelle ils sont parvenus à saisir une importante quantité de tabac de marques étrangères, produit de la contrebande, et dont la valeur est estimée à plus de 2 milliards de centimes.

Cette opération, qui est à mettre à l’actif des éléments de la brigade économique et financière du service de la police judiciaire a été menée suite à l’exploitation de renseignements faisant état de la présence d’une personne en possession d’une importante quantité de tabac étranger introduit sur le territoire national par la voie de la contrebande et entreposée dans un local commercial au centre-ville de Sétif.

L’enquête approfondie permettra d’identifier le suspect et de localiser le local en question où, après perquisition, les policiers mettront, en effet, la main sur 26.000 sachets de tabac à chiquer contrefait ainsi que 120.000 paquets de cigarettes de différentes marques étrangères et 1.000 boîtes de tabac à narguilé, indique la cellule de communication et des relations générales de la Sûreté de wilaya.

Une procédure judiciaire a été établie à l’encontre de la personne mise en cause et transmise aux juridictions compétentes pour détention et trafic de produits de tabac de la contrebande et la commercialisation de tabac à chiquer contrefait.

F . Z.