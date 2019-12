Associations locales Ã  Jijel : embellissement DU paysage urbain

Plusieurs associations activant dans la ville de Jijel ont lancé une opération de nettoyage et d’embellissement de certains quartiers de la wilaya dans le cadre de mini-projets financés par l'Agence allemande de coopération et supervisés par la direction locale de l'Environnement, a-t-on appris, samedi, auprès de cette direction. S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du projet «pari environnemental de 48 h», lancé par l'agence technique allemande en coordination avec la direction de l'environnement, cette opération a pour but la concrétisation des projets participatifs urbains, élaborés par des associations locales et des comités de quartier, a déclaré à l’APS, le directeur de l'environnement, Wahid Techachi.

Ainsi, suite à l’appel à projets lancés par l'Agence allemande de coopération, cinq projets innovants ont été retenus pour avoir répondu aux critères et conditions préalablement fixées, selon la même source.

Les projets sélectionnés portent en somme sur la création d’un espace de repos attenant l'hôpital Mohammed Seddik Ben Yahia, l’embellissement de la cité Belhain, l’aménagement d’une aire de jeu à la cité de la plage, le nettoyage d'un espace vert et la création d’une fontaine d’eau au quartier El Foursan, ainsi que le reboisement et le nettoyage du périmètre immédiat de la grande fontaine située à l’entrée Ouest de la ville de Jijel, a-t-on indiqué.

Il est à noter que les villes de Jijel et Millia ont été retenues par l'Agence technique allemande et la Direction de l'environnement pour bénéficier d’un certain nombre de projets qui s'inscrivent dans le cadre de la préservation de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie des habitants des quartiers concernés.(APS)