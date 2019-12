Traitement de la thyroÃ¯de : Les indications chirurgicales sont abusives

Les indications chirurgicales pour le traitement de la thyroïde sont «abusives», a estimé, samedi, le Pr Mohamedi, chef de service de la clinique Larribère, spécialisée en endocrinologie et diabétologie, relevant du CHU d’Oran.

«Les nodules thyroïdiens, sont un motif très fréquent de consultation médicale», a-t-elle indiqué à l’APS, ajoutant que «les indications chirurgicales pour leurs traitement sont abusives».

«La thyroïde est d’abord l’apanage de l’endocrinologie», a-t-elle souligné, tout en relevant que beaucoup d’autres spécialistes, médecins internistes, diabétologues et chirurgiens, prennent assez rapidement la décision de passer à la chirurgie sans consulter un endocrinologue.

Indiquée dans plusieurs troubles de la thyroïde, la chirurgie implique une incision au niveau du cou pour enlever tout ou partie de cette glande.

Pour le Pr Mohamedi, un traitement médicamenteux peut donner de bons résultats dans certains cas que d’autres spécialistes ont décidé d’opérer.

«Tout cas de thyroïde devrait être pris en charge par l’endocrinologue. Lui seul décidera s’il y a une indication opératoire», a-t-elle affirmé.

Dans ce contexte, cette même responsable a indiqué que l’indication des bilans est également abusive avec un coût important pour les patients.

«Pour une hypothyroïdie, si tout est normal, le malade peut faire un bilan tout les six mois, alors que certains médecins exigent un bilan mensuellement», a déploré la même spécialiste qui a souligné que les problèmes thyroïdiens sont en croissance touchant de plus en plus des jeunes.