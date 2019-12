Oran dotÃ©e dâ€™une maison de lâ€™environnement : tout naturellement

Oran est désormais dotée d’une «maison de l’environnement». Cette nouvelle structure, dont le siège vient d’être inauguré par les autorités locales au jardin du millenium, est dédiée, entre autres, à toutes les actions qui œuvrent pour la préservation de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie des citoyens, et se veut une réponse à l’une des revendications de la société civile, notamment les associations qui activent dans le domaine.

A ce propos, Mme Zoulikha Mekki, présidente d’une association de protection de l’environnement, estime que la wilaya d’Oran constitue un modèle concernant le rôle actif des associations au profit de la protection de l’environnement, il suffit, dit-elle, de coordonner avec ces associations et de les mettre à contribution. Pour cette responsable, il faut que les associations soient un partenaire incontournable dans la mise en œuvre de l’ensemble des actions en faveur de la protection de l’environnement «à Oran le mouvement associatif est très dynamique ». Ceci a permis, poursuit-elle, avec la collaboration des pouvoirs publics, «de récupérer et sauver un grand nombre d’espaces verts qui ont failli être envahis par le béton. «Personnellement, je pense que la vision des autorités locales s’inscrit en droite ligne avec cette stratégie, aussi dans la continuité de ce qui a été lancé auparavant. Cette nouvelle action va insuffler une nouvelle dynamique au mouvement associatif dans la wilaya», estime-t-elle.

Dans le même sillage, Oran a vu le lancement du projet de la ferme pédagogique «Petit écolo» dont les travaux ont été lancés il y a plus d’une année au niveau de la forêt de Canastel, dans le secteur urbain «El Menzah». Cette ferme, portée par l’association présidée par Mme Mekki Zoulikha, devra être érigée sur une superficie de six hectares. Cette responsable précise que le financement de ce projet sera assuré par le sponsoring. «Chaque partenaire prendra en charge directement une partie de la réalisation du projet. L’association ne gérera pas les fonds du sponsoring», a-t-elle indiqué dans une déclaration précédente à notre journal. Elle explique, à ce propos, que les promoteurs de ce projet définissent la ferme pédagogique —par son élevage ou ses cultures— comme un outil au service de l’éducation du public et plus particulièrement des jeunes dans le cadre scolaire et hors scolaire. Elle permet, dit-elle, la découverte, à travers l’animal et les cultures, des métiers de la terre et de toutes sortes de productions destinées aux consommateurs locaux.

«La ferme pédagogique est un lieu privilégié pour l’éducation à l’environnement, la découverte du milieu rural à travers son patrimoine bâti, son patrimoine naturel, ses arts et traditions populaires, la connaissance du métier d’agriculteur avec son savoir-faire, ses actions sur l’élaboration des paysages, sa vie quotidienne», explique la présidente de l’association. Pour elle, ce projet est une sorte d’«initiation à l’économie agricole, un regard sur la ferme en tant qu’unité de production, la découverte des progrès génétiques et technologiques et la prise de conscience de l’existence de rythmes biologiques qui dévoilent et renforcent les relations tissées entre ville et campagne. En se familiarisant avec le monde animal et végétal, l’enfant ou le jeune observe, questionne, expérimente, apprend à réguler son comportement pour mieux respecter le vivant. En prenant des responsabilités, il fait aussi l’apprentissage de la citoyenneté». Sur le fonctionnement de la future ferme, notre interlocutrice explique que cette dernière va être gérée par un groupe de spécialistes formés par l’association.

Amel Saher