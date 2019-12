Foire nationale du Livre de Tunisie : PrioritÃ© Ã  la littÃ©rature enfantine de qualitÃ©

Le livre pour enfant aura la part du lion lors de la 2e édition de la Foire nationale du livre tunisien (FNLT) avec une attention particulière au contenu proposé au jeune lectorat, annoncent les organisateurs. Cet évènement annuel, prévu du 19 au 29 décembre, à la Cité de la Culture, est organisé à l’initiative du ministère des Affaires culturelles et l'Union des éditeurs tunisiens (UET). L'édition 2019, placée sous le slogan «Le Livre... Une vie», verra la participation de 70 maisons d'édition et la présence de 15.000 titres tunisiens, bien répartis sur une superficie de 1.000 m2.

Dans une lettre d'information publiée samedi après-midi, la Cité de la Culture indique que les organisateurs ont pris en considération les revendications en matière de littérature enfantine, pour des contenus créatifs et de qualité répondant aux besoins du jeune lectorat. Ils évoquent les craintes auparavant manifestées quant aux contenus qui incitent à la violence, prônent les idées destructrices ou ceux qui glorifient la pensée rétrograde. Ils adoptent une sélection où la qualité prime et qui répond aux exigences en la matière. Ils citent des voix sceptiques envers les livres qui posent des risques de délinquance ou de pertes des repères identitaires et culturels. La direction de la Foire indique que les diverses problématiques qui se posent actuellement seront débattues dans le cadre de rencontres en présence de spécialistes et créateurs dans la littérature pour enfants comme Imed Jelassi, Salima Fakhfekh et Sondos Baccar.

La littérature enfantine sera à l'honneur de cette édition qui invite des maisons d'édition spécialisées dans le livre d'enfants et adolescents proposant une large variété de nouveaux titres tunisiens. La foire verra aussi la tenue d'un programme de divertissements à travers des ateliers et des programmes d'animation répartis entre le hall central de la Cité et le centre-ville. Une tente géante sera installée, du 18 au 28 décembre, à l'avenue Habib-Bourguiba à Tunis. Au menu de la foire, huit ateliers répondant aux divers goûts, entre littérature, art de la marionnette, céramique et design.

La foire renoue avec l'expérience initiée lors de sa première édition, en 2018, en proposant un programme dédié aux enfants en bas âge, aux élèves et aux collégiens et aux lycéens. Elle verra l'organisation de compétitions de lecture, dont celle intitulée «le livre créateur». Les participants seront emmenés à rédiger des résumés pour les nouvelles qu'ils ont eu l'occasion de lire. Ils pourront aussi prendre part à des lectures de poésie et de dictée ainsi qu'une manifestation intitulée «la lecture pour tous».

Après une première édition organisée au cours de la seconde quinzaine du mois d'octobre 2018, la foire change de date pour se tenir à partir de cette année durant la seconde quinzaine du mois de décembre. Cette nouvelle édition s’inscrit dans la même ligne des objectifs tracés au cours de l’année inaugurale, qui vont essentiellement vers le rapprochement du livre du lecteur tunisien et à revaloriser la place du livre. En cette période qui coïncide avec les vacances d'hiver, une grande affluence des visiteurs est attendue aux divers stands, offrant un large choix de nouveautés pour les grands comme pour les petits.