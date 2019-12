Tissemsilt : La piÃ¨ce Â«Modaharat El HoriaÂ» sur les planches

La générale de la pièce «Modaharat El Horia» (manifestations de la liberté) a été présentée samedi à la maison de jeunes Ghassil- Larbi de Tissemsilt.

L'œuvre, produite par l’association de wilaya Sada El Founoun dans le cadre de la commémoration du 59e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, est écrite et mise en scène par Henna Rabah. Les faits relatent l’histoire d’un jeune de la ville de Tissemsilt qui s’apprête à manifester pacifiquement le 11 décembre 1960 et exprimer le droit d’autodétermination du peuple algérien revendiquant la liberté et l’indépendance et dénonçant la politique coloniale du général de Gaulle.

Selon l’auteur et metteur en scène, cette pièce dramatique sera reproduite dans les établissements de jeunes de la wilaya de Tissemsilt lors des vacances scolaires d’hiver, dans le cadre du programme d'animation de la direction de la jeunesse et des sports. Elle sera aussi présentée dans les wilayas de Tiaret, Djelfa et Ain Defla au début de l’année prochaine.

A noter que cette pièce est initiée par l’Office des établissements de jeunes (ODEJ) dans le cadre des activités culturelles et artistiques commémorant le 59e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960.