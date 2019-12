JournÃ©es thÃ©Ã¢trales pour enfants Ã  Khenchela : Huit troupes animeront le show

Huit troupes théâtrales ont été choisies pour animer les journées théâtrales pour enfants durant les prochaines vacances scolaires, prévues à la maison de la culture, Ali Souaihi de la ville de Khenchela, a-t-on appris samedi auprès des organisateurs. La participation officielle de ces troupes issues de plusieurs wilayas du pays, a été confirmée par l’instance chargée de l’organisation de cette manifestation artistique et culturelle qui sera organisée durant la période allant du 21 jusqu’au 25 décembre prochain, a précisé à l’APS le directeur de la maison de culture Nourreddine-Kouider.

Il s’agit des troupes de théâtres régionaux des wilayas d’Oum El Bouaghi, de Constantine, de Skikda et d’El Eulma (Sétif) ainsi que la coopérative culturelle de théâtre «Taftika» d’El Eulma (Sétif), la coopérative culturelle Ibdaâ de Batna, la coopérative culturelle Tassili de Constantine en plus de «Afkar et founoune» de Sétif, a détaillé la même source.

La première semaine des vacances scolaires d’hiver sera marquée par la présentation de dix spectacles dans le cadre du programme de cette manifestation culturelle destinée aux enfants de diverses communes de la wilaya, a souligné M. Kouider.

Des pièces théâtrales présentées dans des espaces publics par des troupes de la wilaya de Khenchela et des ateliers destinés à cette frange de la société, encadrés par l’enseignante Siline Sahraoui de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuelle (ISMAS) à Bordj El Kiffan (Alger) sont également au programme de ces journées culturelles, a révélé la même source.