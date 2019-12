Exposition de miniature et de dÃ©coration de Youcef Yakoubi : Quand la nature nous inspire

Pour sa première exposition, l’artiste Youcef Yakoubi propose des tableaux de miniatures de nature et d’environnement humains talentueusement créés dans une collection intitulée «le jardin de ma mère», présentée à la galerie d’art Asselah-Hocine, à Alger, du 21 novembre au 19 décembre.

Youcef Yakoubi se penche sur la beauté de la nature pour s’exprimer et exprimer le vœu de sa défunte mère. Ainsi, la préparation de l’exposition, organisée et financée par l’établissement Art et culture et la wilaya d’Alger, aura nécessité de longues années de travail. L’artiste nous explique dans ce sens qu’il «voulait faire un bon travail de fond et de recherche pour marquer de son empreinte la scène artistique, notamment le public» tout en ajoutant que cela n’a pas été une tâche facile. Malgré qu’il a eu des propositions pour la présenter à l’étranger, en l’occurrence, l’Espagne, Youcef Yakoubi a choisi de le faire dans son pays pour «enrichir» la culture et le patrimoine algériens. C’est un choix «bien réfléchi et incontournable», confirme-t-il.

Joucef yakoubi est un autodidacte qui s’inspire du jardin de sa défunte mère. Le montage de cette exposition lui a pris 13 ans de travail. «J’ai commencé la réalisation de ces tableaux, précisément 3 mois après la mort de ma mère», nous précise l’artiste, en soulignant que le rêve qui existait déjà était nourri par le désir de rendre hommage à sa mère à travers cette collection. «J’ai essayé de traduire le vécu de ma maman, son amour pour les gens, son humanisme, sa simplicité, sa générosité, son amour pour la nature… elle était attirée par tout ce qui était beau», nous précise-t-il.

Cette collection qui regroupe 38 tableaux nous révèle les secrets et la magie de notre mère nature avec une touche qui parait «d’amateur» mais en réalité de professionnel, en vu de la combinaison des couleurs tendances, du désigne du dessin… on trouve le jasmin, le labyrinthe, les bijoux berbères, le cubisme dans le style de picasso… pour une meilleure découverte de ses œuvres, l’artiste laisse le soin au visiteur de les de les interpréter à sa guise. «Je ne veux pas limiter le sens de ces tableaux. Bien au contraire, chacun peut les interpréter à sa manière, et cela approfondit son sens et le rend plus beau. C’est une sorte de voyage qu’on peut faire à travers ces tableaux», nous explique-t-il. Pour atteindre la réussite, il suffit juste «d’aimer et d’y croire» comme il nous a été indiqué par l’artiste, ajoutant, toutefois, que chaque tableau exprime sa propre histoire, avec deux sens (intellectuel et industriel). On peut les avoir comme décor chez soi, notamment pour une reproduction sur les céramiques…

Le grand rassemblement du bio mimétisme et des innovations bio-inspirées. C’est un rendez-vous purement artistique et talentueux à ne pas manquer pour voir la nature autrement et découvrir l’incroyable panoplie de solutions qu’elle nous propose. vous allez être surpris et émerveillés !

Kafia Ait Allouache