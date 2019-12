Grand angle : La douche froide

Le ciel s’assombrit sur la région des Caraïbes. Le passage entre la Floride et la Havane est soumis, ces derniers jours, à des temps forts après une accalmie qui n’a duré que cinq années. Le rapprochement entre Washington et les nouveaux dirigeants cubains, annoncé en grande pompe un certain 17 décembre 2014, qualifié d’ «historique», n’a pas survécu cette fois aux humeurs changeantes du locataire de la Maison- Blanche. L'idylle a tourné à l'orage, avec le risque d'une nouvelle rupture. Pour les observateurs, si les relations entre les deux capitales sont tombées très bas, le risque d’une aggravation n’est pas à exclure. Derrière ce refroidissement brusque, des griefs de part et d’autre mais surtout une politique américaine marquée par des volte-faces intempestifs du 45e président des Etats-Unis. Certes, le changement de locataire à la Maison-blanche a eu un réel impact dans ce revirement agressif, mais selon des analystes, il trouve racines dans trois motifs : la Floride, terre d'exilés cubains courtisée en tant qu'Etat décisif pour l'élection de 2020; « une mentalité de guerre froide» visant une revanche après 60 ans de socialisme à Cuba; le soutien de l'île au Venezuela de Nicolas Maduro. Mais toujours, selon certains observateurs, les Cubains ont leur part de responsabilité car ils ont raté l'opportunité de l'ouverture par Obama, les plus conservateurs du gouvernement ayant alors freiné toute avancée, trop rapide à leur goût. Cependant, côté cubain, le gouvernement s’est dit se tenir «prêt» à une éventuelle rupture des relations diplomatiques par Washington, mais «ne la souhaite pas», assure dans un entretien Carlos Fernandez de Cossio, directeur général du département Etats-Unis au ministère cubain des Affaires étrangères. Après des mois de tensions bilatérales, «nous devons être conscients que cela peut s'aggraver encore», prévient-il, car «les personnes chargées de la politique américaine envers le reste du continent ont des attitudes et prises de position très extrêmes et agressives envers notre pays». L’embargo qui asphyxie l’île et qui dure depuis 1962 représente la pierre d’achoppement qui éloigne tout rapprochement entre deux pays, distants d’un simple jet de pierre.

M. T.