Soutien au peuple sahraoui : Le Front Polisario salue la solidaritÃ© de la sociÃ©tÃ© civile belge

Le représentant du Front Polisario à Bruxelles, Al-Sayyid Al-Mustafa, a salué la société civile belge et le Mouvement de solidarité pour le soutien et l'assistance apportés au peuple sahraoui dans sa lutte pour la liberté et l'autodétermination. M. Al-Sayyid Al-Mustafa, cité par l'Agence de presse sahraouie (SPS), s'exprimait lors d'un Conférence sur la lutte du peuple sahraoui et la situation dans les camps des réfugiés, organisé dernièrement au siège de la Coordination belge pour la paix et la démocratie, en coordination avec la représentation du Front Polisario à Bruxelles et le Comité belge de solidarité avec le peuple sahraoui. Le secrétaire du Comité belge de solidarité avec le peuple sahraoui, Fabbo Silvia, a présenté le rapport de la mission civile qui s'est rendue dans les camps de réfugiés sahraouis en octobre dernier, relatant «l'esprit d'engagement constaté chez le peuple sahraoui, attaché à son droit légitime à la liberté et à l'indépendance», a indiqué l'agence SPS. Les membres de la mission belge qui ont visité les camps de réfugiés sahraouis ont fait un exposé autour de l'expérience particulière des Sahraouis notamment dans les domaines de l'éducation, la santé et la protection sociale. Les participants à la conférence ont été unanimes et déterminés dans leur élan de soutien et de solidarité à la lutte du peuple sahraoui, condamnant l'occupation et la répression marocaine contre des civils sans défense, en particulier les femmes dans les zones occupées de la République arabe sahraouie démocratique (RASD).