DifficultÃ© Ã  former un nouveau gouvernement en Tunisie : Les partis divisÃ©s

Plus de deux mois après les législatives, la formation d'un nouveau gouvernement en Tunisie peine à se concrétiser, les partis politiques siégeant au Parlement n'arrivant pas à s'entendre pour former une coalition autour du mouvement Ennahdha, retardant ainsi les réformes jugées indispensables par des analystes à la relance de l'économie en berne. Arrivé en tête des législatives du 6 octobre, le parti Ennahdha, qui a obtenu le plus grand nombre de sièges au Parlement, a désigné mi-octobre Habib Jemli pour diriger ce nouveau cabinet. Mais cet ancien secrétaire d'Etat (2011-2014) doit d'abord former une équipe susceptible de rassembler une majorité de députés. Un défi de taille alors que le mouvement Ennahdha ne dispose que de 52 des 127 sièges d'un Parlement morcelé entre des dizaines de formations, dont nombre ont exclu de travailler ensemble. Le premier délai d'un mois --renouvelable une fois-- pour former un gouvernement expire ce dimanche, et M. Jemli a d'ores et déjà indiqué qu'il lui en faudrait un second. Il a mené de très larges consultations avec tous les partis, syndicats et personnalités nationales, mais les négociations patinent. M. Jemli a déclaré au terme d'un entretien, jeudi soir, au Palais de Carthage avec le président Kais Saied, avoir demandé au président de la République de prolonger le délai d'un mois, expirant dimanche, pour former le gouvernement.

Il a expliqué, selon un communiqué publié par la présidence, qu'il avait besoin d'un délai supplémentaire, soulignant son souhait que le gouvernement soit formé au plus tôt pour le présenter au Parlement.



Réticences de certains partis politiques



Deux importants partis, les sociaux-démocrates d'Attayar (22 sièges) et les nationalistes de Al-Chaab (15 sièges), ont renoncé à rejoindre le gouvernement, indiquant ne pas avoir obtenu les ministères clés qu'ils demandaient —notamment la Justice et l'Intérieur.

Un autre parti, Qalb Tounes, du candidat malheureux au 2e tour de la présidentielle Nabil Karoui, arrivé deuxième avec 38 sièges, s'est retiré des consultations, alors que d'autres partis craignent d'être associés à Ennahdha, qui a déjà été directement ou indirectement au pouvoir ces dernières années sans parvenir à faire décoller l'économie ni répondre aux attentes sociales attisées par la révolution de 2011. Si M. Jemli échoue à rassembler une majorité parlementaire d'ici mi-janvier, il reviendra au président de la République, Kais Saied, de proposer un chef de gouvernement. Ce dernier aurait également deux mois pour former un cabinet.

