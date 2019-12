Espagne : L'AtlÃ©tico Madrid-Osasuna (2-0)

L’atlético Madrid s’est imposé difficilement (2-0) sur son terrain contre Osasuna, samedi soir, pour la 17e journée du championnat espagnol, grâce à un but de la tête d'Alvaro Morata (67e) et une réalisation de Saul (75e). L'Atlético a ainsi évité un neuvième match nul en ce début de saison mitigé, et a mis un terme à sa disette offensive en Liga pour remonter à la quatrième place provisoire