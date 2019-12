Ligue 2 â€“ 14e journÃ©e : Lâ€™OM dÃ©cidÃ© Ã  dÃ©crocher le titre de champion dâ€™hiver

La quatorzième journée de Ligue 2 aura lieu ce soir avec au menu des rencontres intéressantes qui devraient mettre en avant le champion d’hiver et les équipes de la zone de relégation avant l’entame de la phase retour du championnat.

Un tournant décisif pour plusieurs clubs, notamment avec la programmation des 32es et 16es de finales de la coupe d’Algérie qui auraient lieu en fin décembre. Leader du championnat depuis plusieurs journées, l’OM a perdu son avance de six points à trois points lors du précédent exercice. Les enfants de Médéa accueilleront le MC Saida avec l’objectif de conserver le fauteuil de leader et espérer décrocher le titre symbolique de champions d’hiver, hyper important pour le moral et la motivation de rejoindre l’élite en fin de saison. Son dauphin, en l’occurrence le WAT, se déplacera à Oran pour défier l’OM Arzew afin d’essayer de serrer l’étau sur le leader, ainsi que d’échapper à la poursuite du RCR qui accueille à son tour l’Amal Bousaâda. Un autre choc est au menu de cette 14e journée opposant le RCA à l’ASMO. Les deux équipes occupent respectivement la 4e et 5e place avec au total 21 points pour le RCA et 20 points pour les oranais. Les blidéens s’appuieront sur leurs nombreux fans pour espérer rejoindre l’élite et refaire le coup des années précédentes. Souffrant depuis le début de saison, l’USMH se déplacera à l’Est pour affronter l’AS Khroub. Les enfants de la maison carrée affichent une bonne santé ces derniers temps et se trouvent dans l’obligation de revenir avec un résultat positif afin d’espérer quitter la zone de relégation. Par ailleurs, le MOB reçoit au stade de l’unité maghrébine l’USM Annaba dans un match où les deux équipes espèrent remporter les trois points pour soigner leur classement.

Un bon résultat est primordial pour les bougiotes qui s’apprêtent à un calendrier marathonien avant la fin de l’année en affrontant prochainement le WAT, la JSMB pour le grand derby ainsi que les matchs de la coupe d’Algérie. En outre, le MC El Eulma accueille la JSMB. Si le MC El Eulma veut gagner sur ses bases pour se rapprocher du peloton, les protégés du technicien tunisien Moez Bouakaz doivent réaliser un résultat positif pour s’éloigner de la zone de relégation. En somme, la JSM Skikda se déplace pour défier le DRB Tadjenanet.

Kader Bentounès