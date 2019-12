Dans la lucarne : Un embouteillage qui inquiÃ¨te

Notre football vit une fin de la phase aller pour le moins alambiquée. Pourtant, tout jusque-là fonctionnait plus ou moins normalement sans aucun souci. De plus, il ne restait que deux journées. Ce qui était tout à fait dans les cordes des uns et des autres. La commission des compétitions de la Ligue de Football Professionnel gérait tout presque de main de maître. Toutefois, les matches en retard, qui ont commencé à devenir nombreux, ont provoqué une certaine panique au niveau de la LFP du président Abdelkrim Medouar.

Ce dernier avait pourtant tenté de les apurer en les programmant même durant les phases relatives aux dates FIFA. Cette mesure, malgré qu’elle a été prise dans une réunion du bureau fédéral en présence du président de la FAF lui-même, a été quelque peu perturbée par le boycott des usmistes du derby algérois contre le MCAlger. Depuis, les choses se sont précipitées et le courant ne passe plus comme il se doit entre Zetchi et Medouar.

En effet, en épousant la position de l’USMA, Zetchi avait ouvertement désavoué son président. Par conséquent, les relations de travail entre les deux hommes ne sont pas au beau fixe. Rien ne fonctionne comme avant. Ce qui risque de s’aggraver encore plus demeure le fait que Medouar veut terminer le championnat national dans ses deux divisions dans les temps alors que Zetchi avait déjà annoncé par le biais de la commission de la coupe d’Algérie les dates des 1/32es et 1/16es de finales, respectivement pour les 21, 22, 23 et les 28/29/30 décembre. Les deux hommes savent qu’il y aura le déroulement des deux tours de la coupe d’Algérie, le 21 décembre.

C’est un peu la dernière de la phase aller. D’autres championnats comme celui des amateurs et Inter-régions sont aussi au programme pour le 25 du même mois. Une cacophonie qui ne veut pas dire son nom mettant la famille footballistique dans tous ses états. La mésentente entre les deux hommes est claire. Cela ne travaille nullement les intérêts de notre football. On espère que les choses vont se décanter pour que notre « jeu à onze » retrouve sa sérénité.

Hamid Gharbi