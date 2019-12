Ligue 1 (14e journÃ©e) : Le leader en appel Ã  Omar-Hamadi

C’est aujourd’hui qu’aura lieu la 14e journée du championnat de la Ligue 1 professionnelle, avec au programme des oppositions intéressantes. En tête d’affiche de cette avant-dernière journée de la phase aller, le derby algérois USM Alger-CR Belouizdad qui aura lieu au stade Omar-Hamadi en nocturne. Ainsi, le Chabab, actuel leader du championnat, effectuera donc un très court mais périlleux déplacement chez le voisin usmiste, 12e du championnat, avide de le faire tomber car ayant un besoin pressant en points afin de se replacer dans la course au titre ou du moins pour disputer une place sur le podium. Les Belouizdadis, très en verve, ne l’entendent pas de cette oreille. Ils affirment qu’ils se déplaceront à Bologhine avec la ferme intention d’arracher la victoire qui leur permettra de consolider leur première place. Le stade Omar-Hamadi connaitra une grande affluence au vu de l’affiche et s’avèrera encore une fois très exigu pour contenir les milliers da fans des deux clubs. Vu les forces présentes, l’on espère que cela débouchera sur une belle empoignade qui ravira spectateurs et téléspectateurs. Le Chabab parait mieux armé pour empocher les trois points au vu de son parcours actuel, mais l’USMA, qui demeure une équipe redoutable, ne l’entendra certainement pas de cette oreille. Autre derby algérois, celui qui mettra aux prises le Nasr Hussein-Dey avec le Paradou AC. Un match très important pour ces deux équipes qui occupent le bas du tableau. Lanterne rouge actuelle de la Ligue 1, le PAC, qui compte néanmoins pas moins de quatre rencontres en retard, se présentera sur le terrain avec une seule idée en tête : la victoire. Il sait cependant qu’il aura fort à faire face à une formation nahdiste (14e) qui n’a plus droit à l’erreur, notamment à domicile, pour tenter de sortir la tête de l’eau avant qu’il ne soit trop tard. Chaude et indécise empoignade en perspective. Autre match intéressant entre le CA Bordj Bou Arréridj et la JS Kabylie, respectivement 7e et 8e du championnat. Les deux équipes tiennent à la victoire afin d’espérer dans un proche avenir se rapprocher davantage du trio de tête et pourquoi pas avoir eux aussi des chances de jouer le titre, du moment que la saison est encore assez longue. Une confrontation qui s’annonce chaude entre de bonnes formations qui ne veulent surtout pas qu’on les enterre aussi tôt. Le stade Ahmed-Zabana d’Oran abritera, lui aussi, un match très attendu, que ce soit pour les Hamraoua ou leurs homologues chélifiens. Les gars à Bachir Mechri (3e) partent avec les faveurs des pronostics devant des Lions du Chellif, avant derniers jusque-là, avec des résultats en dents de scie malgré la qualité de leur équipe. Devant ses milliers d’inconditionnels et sur son terrain fétiche, le Mouloudia d’Oran ne voudra certainement pas perdre l’occasion d’augmenter son capital points avec l’objectif de rester en course pour jouer carrément la carte du titre cette saison. Et, il en a bien les moyens. Les Chélifiens se laisseront-ils pour autant faire ?! Les trois autres rencontres de cette journée, à savoir AS Aïn M’lila-CS Constantine, JS Saoura-USM Bel Abbès et NC Magra-US Biskra, seront à priori équilibrées, certes avec un avantage pour les équipes hôtes. Seulement, il n’est point à écarter qu’il y aura des surprises. Enfin, le match MC Alger- ES Sétif est reporté à une date ultérieure en raison de la participation, ce soir, du Mouloudia à la Ligue des champions arabes face aux Forces aériennes irakiennes, au stade Mustapha-Tchaker de Blida, à 20h00.

Mohamed-Amine Azzouz

Programme : Aujourd’hui à 15h



NAHD-PAC

ASAM-CSC

CABBA-JSK

NCM-USB

USMA-CRB (18h45)

MCO-ASO (17h)

JSS-USMBA (17h)