Coupe Arabe des clubs (1/8eS de finale retour- ce soir Ã  20h), MC Alger â€“ Forces AÃ©riennes (Irak) : Lâ€™impÃ©rative qualification

Le Mouloudia accueille, ce soir à 20h, au stade Tchaker de Blida, dans un contexte pour le moins tendu, la formation irakienne des Forces aériennes.

Une rencontre qui rentre dans le cadre des huitièmes de finale de la coupe arabe des clubs. Pour rappel, les deux teams s’étaient séparés, le mois dernier, à Erbil, sur un score de parité vierge. Pour cette confrontation, l’entraîneur Mekhazni, qui assure l’intérim en attendant la nomination d’un coach pour remplacer le technicien français Bernard Casoni, a tenté de remobiliser ses troupes. Malgré le climat tendu qui règne au sein du club suite au conflit entre le président du CA, Betroni, et le directeur général, Sakhri, et le limogeage de l’entraîneur, les joueurs restent déterminés et très concentrés sur le match. «Ce rendez-vous n’est pas facile, mais on va tout faire pour se qualifier.

Comme je l’ai déjà dit, les joueurs sont conscients et connaissent l’enjeu. C’est pour cette raison que je vais tout faire pour mettre sur pied une équipe qui sera capable d’assurer et de gagner ce match. En face, on aura une bonne équipe. Les Irakiens sont bons, mais on fera tout pour assurer la qualification. Le club traverse un passage à vide. Dans mon discours aux joueurs, je leur ai demandé de rester concentrés sur le travail, d’avoir un état d’esprit, d’être performants, solides et solidaires pour sortir de cette petite série de résultats négatifs le plus vite possible. Les joueurs savent qu’ils doivent honorer le pacte.

Ceci dit, il faut savoir qu’on reste sur nos objectifs, à savoir renouer avec la victoire au plus vite pour avancer sur le droit chemin. A propos de l’équipe à aligner, il faut savoir que l’équipe sera diminuée par l’absence de Harag, suspendu, Belkheir, blessé, et Djabou qui a manqué les dernières séances d’entraînement. Il y aura quelques réaménagements, mais pas un grand chamboulement dans le onze de départ. Il faut maintenir l’équilibre de l’équipe», a souligné le coach par intérim, Mohamed Mekhazni. De leur côté, les Irakien se disent très motivés. Arrivés vendredi après midi à Alger, après avoir effectué un regroupement en Tunisie, ponctué de deux rencontres amicales, les joueurs des Forces aériennes ne jurent que par la victoire.

«Nous sommes venus à Alger dans l’espoir d’arracher la qualification pour les quarts de finale de cette coupe arabe. Pour combler le manque de compétition, nous avons effectué un stage en Tunisie où nous avons pu disputer deux joutes amicales. Je peux vous dire que nous nous sommes bien préparés pour cette rencontre difficile», a indiqué le latéral droit et international irakien Ahmad Ibrahim Khallaf. A noter que le championnat irakien est à l’arrêt depuis le 21 octobre dernier, suite aux troubles que connait le pays. Les Force aériennes, avec un match en moins, occupe la seconde position au classement, après quatre journées. Invaincue jusque-là, l’équipe n’a pas encaissé le moindre but. En cas de qualification, les coéquipiers de Benaldjia retrouveront l’équipe marocaine du Raja de Casablanca, pour un derby maghrébin qui promet déjà.



Redha M.