M. Salah Goudjil, prÃ©sident du Conseil de la Nation par intÃ©rim : Satisfaction quant Ã  la rÃ©ussite du rendez-vous Ã©lectoral

Les efforts des institutions de l’État, à leur tête l’ANP et son Haut Commandement éclairé, salués.

Le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, a félicité M. Abdelmadjid Tebboune pour sa victoire à l'élection présidentielle du 12 décembre, exprimant sa satisfaction quant à la réussite de ce rendez-vous électoral qui «restera gravé, à jamais, dans la mémoire de la nation en tant que victoire nationale».

Dans son message de félicitations au président de la République élu Abdelmadjid Tebboune à qui il a souhaité «le plein succès dans les hautes missions qui lui sont confiées», M. Goudjil a félicité également «le peuple algérien pour la réussite de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019», affirmant que «cette date restera gravée à jamais dans la mémoire de la nation en tant que victoire nationale».

Le président du Conseil de la Nation par intérim a tenu, à cette occasion, à remercier les autres candidats «pour leur haut sens de responsabilité et volonté sincère à servir le peuple et la patrie», valorisant, par la même, «le rôle important de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) et ses efforts pour la réussite de ce rendez-vous historique» qu'il a qualifié de «premier pas vers l'édification de l'Algérie nouvelle». M. Goudjil a loué, par ailleurs, «les efforts de toutes les institutions de l'Etat pour réunir les conditions nécessaires à la réussite de cette échéance électorale et la sécurisation de l'opération électorale, en tête desquelles l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), et son Haut Commandement éclairé». L'ANP «a tenu sa promesse au peuple algérien en s'attelant, dès le début du Hirak populaire, à sa sécurisation et à son accompagnement pour lui permettre d'atteindre aujourd'hui son noble objectif, à travers le respect de la Constitution et du droit souverain du peuple, source de tous les pouvoirs, à l'élection d'un président de la République», a-t-il souligné. Le président du Conseil de la Nation par intérim a conclu que «l'Algérie voit aujourd'hui le fruit de cette sincère promesse de permettre à notre peuple vaillant d'accéder à cette échéance nationale importante grâce à la conjugaison des efforts de patriotes intègres et jaloux de la patrie, en fidélité aux principes de la Glorieuse révolution du 1er Novembre et au serment fait aux Chouhada».

Slimane Chenine félicite le président



Le président de l’Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, a félicité M. Abdelmadjid Tebboune, pour sa victoire à l’élection présidentielle du 12 décembre. M. Chenine avait indiqué, jeudi, que «l’Algérie confirme une fois de plus que la solution et la manière la plus appropriée et la moins coûteuse pour résoudre les problèmes ne peuvent se faire que par le biais des élections».

Il avait affirmé, lundi dernier, que la présidentielle était une halte «historique» et «charnière» à la réussite de laquelle il faut contribuer.