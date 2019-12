Il plaide pour le dialogue et de profondes rÃ©formes : M. Tebboune tend la main au hirak

Manifestement, le nouveau Président élu, M. Abdelmadjid Tebboune, ouvre grandement la voie à une concertation inclusive avec le mouvement citoyen, qu’il qualifie de «Hirak béni».

«Je m'adresse directement au Hirak, pour lui tendre la main afin d'amorcer un dialogue sérieux au service de l'Algérie et seulement l'Algérie», a-t-il déclaré, lors d'une conférence de presse, tenue après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle.

Il estime que le Hirak, qui a permis l'émergence de plusieurs mécanismes, à l'instar de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), «a remis l'Algérie sur les rails de la légitimité, la préservant ainsi de l'aventurisme et des manœuvres qui ont failli torpiller le peuple algérien», promettant d'œuvrer à «rendre justice à toutes les victimes de la Issaba (bande criminelle)». «Il est temps de concrétiser les engagements pris, lors de la campagne électorale, sans aucune exclusion ou marginalisation, ni intention de vengeance», a-t-il soutenu, soulignant qu'il œuvrerait avec «toutes les parties pour tourner la page du passé et aller vers une Nouvelle République, avec un esprit nouveau et une nouvelle approche». Le Président élu a saisi cette occasion pour rendre hommage à l'Armée nationale populaire (ANP), «digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), et à son Haut Commandement», en particulier le général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'État-major de l'ANP, ainsi qu'aux autres corps de sécurité, qui ont «géré la situation avec sagesse et clairvoyance, et veillé à la protection absolue du Hirak».



Opérer une profonde réforme de la Constitution



Partant de là, M. Tebboune a affirmé que sa priorité, sur le plan politique, en tant que Président, consistera à opérer une «profonde réforme» de la Constitution, à laquelle seront associés des universitaires, des intellectuels, des spécialistes et des membres de la communauté nationale établie à l'étranger. Parmi les autres priorités, figure également «la révision de la loi électorale», a-t-il ajouté, en affirmant qu'il n'avait pas «l'intention de créer un parti politique».

Évoquant le dossier de la politique extérieure du pays, Abdelmadjid Tebboune a dit être «très sensible lorsqu'il est question de souveraineté nationale», soulignant que «nul ne peut prétendre avoir de tutelle sur l'Algérie». Interrogé sur les relations avec le Maroc et le dossier de la frontière, fermée depuis 1994, le président de la République a qualifié ce dossier d'«extrêmement sensible». «Des circonstances ont conduit à cette situation. La résolution du problème dépend de l'élimination de ces causes», a déclaré M. Tebboune, rappelant, dans ce cadre, les bonnes relations liant les deux peuples, algérien et marocain. Il signale que la politique extérieure de l'Algérie repose sur «le principe de réciprocité», affirmant que l'Algérie est «un pays pivot» au niveau africain, méditerranéen et arabe. Par ailleurs, M. Tebboune dit porter «un sentiment spécial» pour les wilayas qui ont connu les taux de participation les plus faibles, lors de cette présidentielle, exprimant son souhait d’effectuer une éventuelle visite présidentielle à Tizi Ouzou et à Béjaïa. «L'échéance présidentielle est achevée, et l'Algérie est pour tous ses enfants sans exclusion aucune», a-t-il encore soutenu. À une question sur la position du président français Emmanuel Macron vis-à-vis de son élection à la tête du pays, M. Tebboune a répliqué : «je ne réponds pas au président français, et ne reconnais que le peuple algérien.»



La future équipe gouvernementale comprendra de jeunes ministres



Au sujet de la composante du prochain exécutif, M. Tebboune a reconnu que la constitution d'un nouveau gouvernement est une tâche «très difficile», assurant que le peuple algérien sera «surpris» par la nomination de nouveaux jeunes ministres.

Il a affirmé qu'il sera toujours aux côtés des jeunes et qu'il œuvrera à leur intégration effective dans la vie économique, soulignant que le nouveau gouvernement «comptera dans ses rangs des ministres jeunes ne dépassant pas les 26-27 ans».

Il a également promis que «personne ne sera exclu ni marginalisé», car, a-t-il martelé, «il y a de la place pour tout le monde en Algérie».

Concernant la presse et les médias, M. Tebboune a déclaré qu'il était pour la liberté de la presse «jusqu'au bout», tout en relevant qu'il combattrait «rigoureusement» toutes les formes de diffamation et d'insulte.



«La grâce présidentielle ne touchera pas les corrompus»



Au sujet de la lutte contre la corruption, le nouveau président de la République a affirmé que la «grâce présidentielle ne touchera pas les personnes impliquées dans des affaires de corruption».

«La loi relative à la lutte contre la corruption sera maintenue», a-t-il indiqué, soulignant que la «grâce présidentielle ne touchera pas les personnes impliquées dans des affaires de corruption».

Le Président a assuré, dans le même ordre d'idées, que «la lutte contre la corruption et les corrompus se poursuivra».

Abdelmadjid Tebboune a été élu président de la République, lors de la présidentielle de jeudi, avec un taux de 58,15% des suffrages exprimés.

Salima Ettouahria