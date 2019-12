Jeunesse : Mettre fin Ã  la marginalisation

Après un long et riche parcours consacré en majorité au développement des collectivités locales, le nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune, demeure idéniablement en prise avec la réalité du terrain pour mieux saisir les préoccupations des régions et les attentes de leurs populations.

Un atout de taille dont dispose le futur locataire d’El Mouradia qui situe d’ores et déjà les urgences et fixe les priorités dans l’action à entreprendre pour la relance de l’économie nationale.

Conscient de la complexité de la mission pour laquelle il a été élu, nul doute qu’il mettra à profit son capital expérience dans la gestion, pour exploiter au mieux les capacités existantes et lever les contraintes de l’investissement productif créateur d’emplois et générateur de richesse. Un grand espoir est fondé à la première lecture des résultats enregistrés de ce scrutin sur le projet soumis à l’appréciation du peuple qui croit à l’instauration de la nouvelle République guidée fondamentalement par les valeurs de l’effort et du mérite. Un projet qui s’est concentré sur la promotion de la jeunesse et l’ouverture de l’université sur le marché. N’avait-il pas annoncé, lors de la campagne électorale qu’il serait le trait d’union pour passer le flambeau à une jeunesse avide de réaliser les défis.

C’est donc en se reposant sur cette force du pays que M. Tebboune compte mettre à exécution sa stratégie et remettre le train sur les rails sans aucune exclusion ni autre forme de marginalisation en misant sur les vertus du dialogue à engager avec toutes les sensibilités et en lançant surtout un appel à l’adhésion populaire autour de la réalisation des perspectives assignées. Au peuple, en premier lieu, de se prendre en charge grâce à son implication et à la valorisation des notions de solidarité et de travail qui pourrait s’assimiler à un message transmis tacitement au vu des déclarations faites à la suite de l’annonce des résultats du scrutin. Au-delà donc des réformes politiques à engager pour s’adapter à l’évolution de la société et répondre à ses exigences pour donner de la crédibilité aux institutions, l’action à mener consiste en la dynamisation des différents secteurs d’activité à même d’instaurer un climat de confiance et de susciter l’optimisme au sein de la couche juvénile surtout. Tebboune a affiché sa détermination à aller au bout de l’effort en vue d’honorer ses engagements et de rendre le sourire à un peuple longtemps en attente. Un peuple qui, dans sa majorité, croit en cette mutation pour réitérer son attachement à la patrie et son soutien à l’œuvre de préservation et de défense des fondamentaux du pays par l’Armée nationale populaire.

Grand est le défi à relever par cette Algérie soucieuse de la perpétuité de l’esprit de sa révolution et désireuse de se projeter dans la modernisation de son fonctionnement et de la rentabilisation de son outil de production ou tout simplement de la promotion de son économie si diverse et variée au vu des énormes potentialités existantes.

A. Bellaha