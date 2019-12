Mouvement citoyen relance Ã©conomique et pouvoir dâ€™achat : Les chantiers prioritaires du prÃ©sident

«Je m’engage pour un changement qui sera perceptible au bout de deux années», a affirmé M. Abdelmadjid Tebboune, lors de sa campagne électorale.

«Engagé pour le changement, capable de le réaliser», ce principe que le nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait choisi comme devise reflétant parfaitement l’esprit de son programme comprenant ‘‘54’’ engagements devra se traduire progressivement sur le terrain, dès l’investiture de l’heureux élu dans ses fonctions.

En ce sens, Abdelmadjid Tebboune n’est pas sans savoir qu’il y a véritablement urgence à apporter des réponses et des solutions concrètes à la situation actuelle du pays. Une situation qui se caractérise par la poursuite des manifestations pacifiques et qui se déclinent, selon le nouveau président, telle cette soupape de démocratie dont il se dit déterminé à fructifier l’énergie au service d’une nouvelle Algérie résolument portée sur la voie du progrès et de la modernité.

Dès ses premiers propos en tant que nouvel élu, Abdelmadjid Tebboune conforte le mouvement citoyen dans ses convictions, non seulement en le désignant en termes de «Hirak béni» mais aussi en faisant de la consécration de ses aspirations un chantier prioritaire à engager sans tarder.

Pour délicate qu’elle soit, la mission de satisfaire les revendications somme toutes légitimes du Hirak, ne relève pas toutefois du domaine de l’impossible pour M. Tebboune, et ce pour plusieurs raisons. La première tient lieu à son engagement en tant que nouveau président à ouvrir un dialogue sincère avec une réelle volonté de sa part de garantir une prise en charge optimale des doléances du mouvement citoyen sur le plan politique, économique et social. La seconde raison se rapporte à la révision de la Constitution telle que proposée par le nouveau président — tant dans la forme par le biais d’une large concertation avec l’ensemble des forces vives de la nation — que dans le contenu où il est attendu l’introduction d’une série d’amendements novateurs traçant la voie à l’instauration d’une nouvelle Algérie dont les contours sont en parfaite concordance avec les attentes du mouvement citoyen. La troisième raison est celle mettant en relief la qualité d’homme d’Etat du nouveau président de la République, dont la carrière au sein des institutions remonte à 1968, ce qui atteste de son aptitude à convaincre le Hirak populaire du bien-fondé de sa démarche visant un changement profond des mœurs politiques mais aussi en termes d’amélioration du vécu des Algériens. «Je m’engage pour un changement qui sera perceptible au bout de deux années», avait clamé à ce propos Abdelmadjid Tebboune lors de sa campagne électorale.

Un changement dans le sillage duquel il n’avait cessé de réitérer sa détermination à transmettre le flambeau à la jeunesse en garantissant, notamment à travers la révision de la loi électorale, un meilleur accès aux centres de décision ainsi qu’une promotion effective au sein des assemblées élues.



Valorisation et diversification de la production nationale et maîtrise des importations



Au volet économique, le nouveau président de la République a déjà mis en place un programme de développement prometteur qui, tel que révélé lors de sa campagne électorale, s’articule en termes de valorisation de la production nationale manufacturière agricole, industrielle et de service, par l’incitation fiscale et la limitation des importations. Dans cette optique, il a aussi mis l’accent sur la nécessité de réexaminer la relation entre l’université, l’entreprise et le marché de l’emploi, pour que celle-ci puisse impacter positivement sur l’économie nationale. En ce sens, M. Tebboune est convaincu que la relance de l’économie passe nécessairement par le développement d’un réseau de start-up au profit desquelles une banque spécialisée sera créée. Il est tout aussi impératif dans ce cadre de parvenir à une réelle maîtrise des statistiques en matière des besoins de consommation afin de mieux maîtriser les importations, où la pratique de la surfacturation constitue une véritable saignée.

Au volet social, la priorité du nouveau président réside dans l’amélioration des conditions de vie des couches défavorisées en recourant à des mesures permettant de revoir à la hausse le pouvoir d’achat des Algériens, un meilleur accès au logement et une prestation de qualité dans le domaine de la santé publique.

Karim Aoudia