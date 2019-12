Ã‰lection prÃ©sidentielle : messages de fÃ©licitations de souverains et de chefs dâ€™Ã‰tat et de gouvernement

La communauté internationale a salué l’élection du huitième président de la République algérienne démocratique et populaire. Le roi de Jordanie, Abdallah II, a adressé ses félicitations au nouveau chef de l’État algérien, Abdelmadjid Tebboune, exprimant, à cette occasion, sa volonté de continuer à consolider et à renforcer les relations fraternelles entre les deux pays et peuples frères. Il a également exprimé sa volonté de travailler à élargir la coopération avec l’Algérie dans tous les domaines, et à poursuivre la coordination et la consultation sur les questions d’intérêt commun.

Le roi d’Arabie saoudite, serviteur des Lieux saints de l’islam, Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, a adressé, ses meilleurs vœux de succès à Abdelmadjid Tebboune, nouveau président algérien, a rapporté Asharq al-Aswat, souhaitant progrès et prospérité au peuple algérien. Par ailleurs, Mohammed ben Salmane, prince héritier et ministre de la Défense, a également félicité Abdelmadjid Tebboune pour son succès à l’élection présidentielle.

L’émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, a adressé, quant à lui, dans une lettre, ses félicitations à Abdelmadjid Tebboune pour son élection à la magistrature suprême, lui souhaitant beaucoup de succès à lui et au peuple algérien frère à qui il a souhaité beaucoup de prospérité.

Le chef de l’État émirati, cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, a également envoyé un message de félicitations à Abdelmadjid Tebboune. Dans ce même sillage, le vice-président des Émirats, cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, Premier ministre et souverain de Dubaï et cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et commandant adjoint des forces armées, ont, eux aussi, adressé leurs félicitations au nouveau président Abdelmadjid Tebboune, rapporte l’agence de presse émiratie.

Le président de la République arabe d’Egypte, Abdelfattah Al-Sissi a, dans une publication sur sa page Facebook, félicité Abdelmadjid Tebboune pour sa victoire à l’élection présidentielle. «Nous félicitons le peuple algérien frère pour la réussite des élections présidentielles comme nous félicitons le président élu Abdelmadjid Tebboune pour la confiance que met en lui le peuple algérien».

Quant au président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, celui-ci s’est entretenu au téléphone avec le nouveau président, Abdelmadjid Tebboune, le félicitant pour son élection. Il a, notamment, exprimé à son homologue algérien ses vœux de réussite, à l’issue de sa victoire à la présidentielle et fait part de sa volonté d’impulser la coopération entre les deux pays et d’ouvrir de nouveaux horizons, dans ce cadre, de manière à réaliser les aspirations des deux peuples frères et leur espoir de construire un avenir commun. De son côté, le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a félicité Abdelmadjid Tebboune pour sa victoire à l'élection présidentielle du 12 décembre. Dans un communiqué, le président du Parlement arabe, Mishaal Bin Fahm Al-Salami, a adressé ses félicitations au nouveau président ainsi qu'à l'Algérie pour la réussite de l'élection présidentielle remportée par M. Tebboune.

Dans un message de félicitations, le président de la Palestine, Mahmoud Abbas, a écrit : «Votre élection à la tête de la République algérienne prouve la confiance du peuple algérien frère en votre direction avisée dans cette étape importante de la progression de l'Algérie vers davantage de démocratie et vers la concrétisation des aspirations du peuple algérien frère», affirmant être confiant que «l'Algérie surmontera la situation actuelle vers plus de progrès et de prospérité».

Le président Mahmoud Abbas a tenu, en outre, à exprimer «son aspiration» à œuvrer de concert avec les dirigeants algériens au «renforcement des relations de coopération et de fraternité existant entre nos deux peuples et pays dans tous les domaines», saluant «le rôle historique et constant de l'Algérie en faveur du peuple palestinien et pour le triomphe de sa cause juste». Le président du Parlement arabe a ainsi félicité le président Tebboune pour la «grande confiance» placée en lui par le peuple algérien, lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles missions.

Il a également salué la grande maturité dont a fait montre le peuple algérien pour la préservation de la sécurité et la stabilité de l'Algérie. S’exprimant au nom du président Vladimir Poutine, le ministère des Affaires étrangères russe a félicité, dans un communiqué, l’élection du nouveau président, affirmant que ce scrutin est une opportunité de consolidation des relations algéro-russes. «La tenue du scrutin électoral est une étape importante dans le développement et le progrès de l’Algérie», a conclu le document.

De son côté, la porte-parole du département d’Etat américain, Morgan Ortagus, a, via Twitter, indiqué que les Etats-Unis d’Amérique ont hâte de travailler avec le nouveau président, Abdelmadjid Tebboune, «pour renforcer la sécurité et la prospérité dans la région». La même responsable a ajouté que son pays «félicite l’Algérie pour le bon déroulement du scrutin».

En Amérique latine, la République bolivarienne du Venezuela a immédiatement réagi à l’annonce des résultats préliminaires en félicitant, dans un communiqué, le peuple algérien et son président nouvellement élu. «Le président Nicolas Maduro Moros, au nom du gouvernement et du peuple vénézuéliens, félicite le peuple algérien et son président élu Abdelmadjid Tebboune, lui souhaitant plein succès à la tête du gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire».

En Europe, le gouvernement espagnol a été le premier à réagir dans la région. «Le gouvernement d’Espagne félicite M. Abdelmadjid Tebboune, proclamé vainqueur des élections du 12 décembre par l’Autorité nationale indépendante des élections de l’Algérie. Le gouvernement est confiant de continuer à approfondir les relations avec l’Algérie (…) qui est un partenaire stratégique de l’Espagne dans la région du Maghreb avec lequel nous maintenons une coopération exemplaire dans plusieurs domaines», a-t-on appris. Pour sa part, l’Italie, qui entretient des relations d’amitié et de partenariat de longue date, a également réagi par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, en adressant ses félicitations au nouveau président algérien, l’encourageant dans ses nouvelles missions.

«L’Italie confirme son amitié historique avec l’Algérie dans tous les axes de la coopération bilatérale stratégique dans les domaines politique, économique, culturel et sécuritaire, et pour faire face ensemble aux défis communs du bassin méditerranéen» a-t-il dit, ajoutant : «Nous souhaitons plein succès à l’engagement pour répondre aux attentes du peuple algérien, auquel nous confirmons notre proximité dans une phase importante de son histoire».

Sami Kaïdi